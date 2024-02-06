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小資族裝修 7成預算逾百萬到400萬之間

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
知名裝修諮詢平台「100室內設計」業務數據顯示，2023年的室內設計總諮詢量比前（2022）年同期增加52.4%，達到15239件。而裝修客戶仍以小資族為主，高達7成案件預算100-400萬元、坪數10-35坪。示意圖／Ingimage
知名裝修諮詢平台「100室內設計」業務數據顯示，2023年的室內設計總諮詢量比前（2022）年同期增加52.4%，達到15239件。而裝修客戶仍以小資族為主，高達7成案件預算100-400萬元、坪數10-35坪。示意圖／Ingimage

疫後居家生活大大改動，許多人也都用室內設計迎接新生活。知名裝修諮詢平台「100室內設計」業務數據顯示，2023年的室內設計總諮詢量比前（2022）年同期增加52.4%，達到15239件。而裝修客戶仍以小資族為主，高達7成案件預算100-400萬元、坪數10-35坪。

風格方面以現代風最受歡迎，其次才是北歐風和日式風，關注度最高的實用設計則包括用餐區的多功能餐邊櫃、採光好又能兼顧收納的開放式書房。

數據顯示，裝修諮詢者仍以小資族群為主，約7成（69.7%）的裝修客群預算落在新台幣101-400萬元間，其中以預算101-200萬最多（36.5%）、預算201-300萬占22%，301-400萬占11.3%，中位數約落在200萬元。坪數方面多落在10-35坪（共占68.2%），其中21-35坪佔42.7%、10-20坪占25.5%。「7成裝修案預算100-400萬、20-30坪 小資族最愛現代、北歐風」

在居家風格方面，2023年各式裝修作品瀏覽量超過1,063萬次，其中最受網友歡迎的前3名是現代風（43.1%）、北歐風（23.4%）和日式風（11.1%）。而最常見的實用設計則是多功能餐邊櫃、開放式書房。

隨著烹飪、飲食品質愈受重視，餐邊櫃成為餐廳的新寵兒，不但方便分層收納各式餐具、櫃面也可作為中島使用。趕時間時，餐邊櫃能加快取用餐具、瓶罐或使用飯鍋的節奏；休憩時則可做為輕食吧檯，準備點心、咖啡或調酒小酌。

若想要更完善運用餐邊櫃空間，可以在設計上下櫃時動點小手腳。只要將上櫃做得比下櫃淺，兩者間的差距就是現成的小吧檯了。而若想要善用空間收納，則可以把下櫃改成抽屜櫃，並在內部用L型的「抽中抽」多段式抽屜，善用下櫃有限的高度。

即使空間有限，很多網友仍希望有專屬的書房、工作室，提升工作和讀書效率。近年常見的做法，可從改造較少使用的房間或角落下手，打造開放式書房或透亮玻璃隔間。如果藏書量不多，只需沿著牆壁設置書櫃，再於角落處延伸出書桌和電腦，不但能變出專屬的辦公小天地，書櫃下層也多出空間收納雜物。

若想進一步加大空間感和採光，可以試著打開客廳鄰近的房間，常見的方式是打掉沙發背牆，順著長沙發規置書桌。由於二人座以上的沙發背寬通常都超過2公尺，能容納長型工作桌確保辦公區域寬敞或多人同時共用。這做法的缺點是隱私和隔音會較差，若想要兼顧空間感和不受客廳干擾，則可以用透亮玻璃隔間將書房和客廳隔開，再搭配隱藏捲簾或窗簾提升隱私性。

坪數

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