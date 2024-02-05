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一年僅一檔 古寶無患子台南春節特賣…滿額抽限量黃金皂

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
清潔大廠古寶無患子生技公司，即日起至在台南安定總公司推出新春低價特賣會，大年初一至初五滿額還可抽獎。記者謝進盛／攝影
清潔大廠古寶無患子生技公司，即日起至在台南安定總公司推出新春低價特賣會，大年初一至初五滿額還可抽獎。記者謝進盛／攝影

本土清潔大廠古寶無患子生技公司，即日起至2月18日在台南安定總公司推出新春低價特賣會，因一年僅一檔，且比坊間通路便宜，吸引不少老顧客搶購，業者農曆大年初一至初五，還將加碼推出消費滿額抽獎送限量「台南400」黃金皂或安平劍獅好康。

主打天然、樂活等訴求的古寶無患子生技公司，累積口碑在消費市場闖出一片天，董事長王高榮多年前起選擇春節前在安定總公司推出低價特賣會回饋消費者，因每年僅一檔，不少精打細算消費者還在網路揪團搶購。

古寶無患子即日起至2月18日在安定總公司推出新春低價特賣會，相關產品價格出爐；如招福保平安沐浴露單瓶230元、2瓶400、3瓶875元、孔雀石洗髮精單瓶260元、2瓶470元等，都較市價便宜不少。此外，還將外銷美國多年的精油沐浴乳、眼霜、洗髮精、化妝水噴霧等今年首度加入特賣行列。

王高榮說，為回饋消費者，今年還推出消費滿額抽獎活動，大年初一至初五，每天提供200個「台南400」黃金皂（消費滿1888元）及160個安平劍獅造型香皂（消費滿888元）。此外，今年也首度豆花伯、中崙粿仔伯、關東煮等小吃市集，邀請消費者春節連假來賞遊。

古寶無患子生技公司董事長王高榮。記者謝進盛／攝影
古寶無患子生技公司董事長王高榮。記者謝進盛／攝影
古寶無患子生技公司配合「台南400」活動，以3種屬於台南顏色加以包裝，含有武廟牆紅色、藍晒圖藍色、鳳凰花橘色，讓台南黃金皂更具在地美麗色澤，吸引民眾來打卡。記者謝進盛／攝影
古寶無患子生技公司配合「台南400」活動，以3種屬於台南顏色加以包裝，含有武廟牆紅色、藍晒圖藍色、鳳凰花橘色，讓台南黃金皂更具在地美麗色澤，吸引民眾來打卡。記者謝進盛／攝影
業者外銷美國多年的精油沐浴乳、眼霜、洗髮精、化妝水噴霧等今年首度加入特賣行列。記者謝進盛／攝影
業者外銷美國多年的精油沐浴乳、眼霜、洗髮精、化妝水噴霧等今年首度加入特賣行列。記者謝進盛／攝影
清潔大廠古寶無患子生技公司，即日起至在台南安定總公司推出新春低價特賣會，大年初一至初五滿額還可抽獎。記者謝進盛／攝影
清潔大廠古寶無患子生技公司，即日起至在台南安定總公司推出新春低價特賣會，大年初一至初五滿額還可抽獎。記者謝進盛／攝影
國內清潔大廠古寶無患子生技公司，即日起至在台南安定總公司推出新春低價特賣會，因一年僅一檔，且比坊間通路便宜，吸引不少老顧客上門。記者謝進盛／攝影
國內清潔大廠古寶無患子生技公司，即日起至在台南安定總公司推出新春低價特賣會，因一年僅一檔，且比坊間通路便宜，吸引不少老顧客上門。記者謝進盛／攝影

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