專為台灣量身打造的酒禮 2024汀士頓新春禮盒上市

來自蘇格蘭高地的汀士頓，以獨獻台灣市場的兩款威士忌——「汀士頓單一麥芽威士忌12年」與「汀士頓1785傳承雪莉桶」，作為2024新年特選禮盒，只有在台灣才買得到。

「汀士頓單一麥芽威士忌12年」新春禮盒，以汀士頓的深藍色系作為基調設計，整體表現出低調穩重的高級質感。汀士頓12年以過桶工藝精釀而成，注入特選的First Fill重雪莉桶做二次熟成，增添更多層次且飽滿的果香與奶油太妃糖味道，完美交融。

「汀士頓1785傳承雪莉桶」新春禮盒專為台灣量身打造，由資深調酒團隊將完美調和後的威士忌，再次注入珍貴西班牙雪莉桶進行二次熟成，保有汀士頓酒廠一貫的柑橘，甜蜂蜜以及石楠花蜜風味，層層堆疊出令人驚艷的美好口感。禮盒採用汀士頓的柑橘色調，表現酒廠的經典柑橘香甜。DEANSTON字樣皆燙金放大突顯，彰顯汀士頓勇於創新、大膽探索的品牌個性。

「汀士頓1785傳承雪莉桶」新春禮盒也特別在大賣場通路另做一款設計，將汀士頓重要象徵海克力士水車，以線條插畫表現，輔以橡木桶及酒廠插畫線條圍繞，俐落開窗破格表現，整體設計風格簡約大方卻帶有相當高的質感，禮盒附贈一只汀士頓探索聞香杯與汀士頓探索杯墊，方便品飲者探索潛藏的豐富層次與美味。

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