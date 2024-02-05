手刀訂位！江振誠與RAW團隊 3月進駐新加坡萊佛士酒店

在RAW即將於年底迎來成立滿10週年的此刻，國際名廚江振誠（Chef Andre）抱持著「回娘家」的心情，即將在3月13日至24日期間，啟動開業10年以來最大陣仗、率領RAW團隊移師入駐新加坡經典百年傳奇酒店萊佛士（Raffles）的餐廳，打造一次穿越時空任意門的料理之旅。

國際名廚江振誠是首位橫跨「世界50大」、《米其林指南》與「世界百大名廚」的唯一華人。2011年歸納出全新料理思維「八角哲學（Octaphilosophy）」，不僅改變了國際餐廳界對於料理的思維與邏輯，更影響了許多廚師對於飲食藝術的理念。2014年以「重新定義台灣味（The New Interpretation of Taiwanese Flavor）」為核心理念創立RAW餐廳，開啟台灣人重視且如何善用當季節令與在地食材的新篇章，創造出經典「台灣味」料理。

這次的「Andre's Homecoming」活動，由新加坡萊佛士酒店與江振誠構思籌備近半年，RAW團隊不但將帶來RAW創立10年以來的經典菜色，更將重現再也吃不到的Restaurant ANDRE時期的傳奇料理，希望讓愛護RAW以及Restaurant ANDRE的新加坡及海外朋友們，有機會再次感受經典原創料理和百分之百原汁原味的餐飲體驗。