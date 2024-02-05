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手刀訂位！江振誠與RAW團隊 3月進駐新加坡萊佛士酒店
在RAW即將於年底迎來成立滿10週年的此刻，國際名廚江振誠（Chef Andre）抱持著「回娘家」的心情，即將在3月13日至24日期間，啟動開業10年以來最大陣仗、率領RAW團隊移師入駐新加坡經典百年傳奇酒店萊佛士（Raffles）的餐廳，打造一次穿越時空任意門的料理之旅。
國際名廚江振誠是首位橫跨「世界50大」、《米其林指南》與「世界百大名廚」的唯一華人。2011年歸納出全新料理思維「八角哲學（Octaphilosophy）」，不僅改變了國際餐廳界對於料理的思維與邏輯，更影響了許多廚師對於飲食藝術的理念。2014年以「重新定義台灣味（The New Interpretation of Taiwanese Flavor）」為核心理念創立RAW餐廳，開啟台灣人重視且如何善用當季節令與在地食材的新篇章，創造出經典「台灣味」料理。
這次的「Andre's Homecoming」活動，由新加坡萊佛士酒店與江振誠構思籌備近半年，RAW團隊不但將帶來RAW創立10年以來的經典菜色，更將重現再也吃不到的Restaurant ANDRE時期的傳奇料理，希望讓愛護RAW以及Restaurant ANDRE的新加坡及海外朋友們，有機會再次感受經典原創料理和百分之百原汁原味的餐飲體驗。
在為期兩週駐店期間，RAW團隊將於午餐與晚餐時段，帶來12道RAW與Restaurant ANDRE雙品牌經典料理，以及江振誠親自重新設計的佐餐飲品及各式調飲，每人餐費新加坡幣650元（服務費與 7%稅金另計），約合台幣15500元。餐費包括12道料理、6款佐餐酒或無酒精佐餐二擇一，以及Chef Andre's獨家紀念禮物。線上預訂將於2024年2月6日起開放，詳情請洽新加坡萊佛士酒店官網。
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