華航攜手頤宮及燈燈庵等名店 2024全新菜單美味登場

中華航空2024全新菜單美味登場，攜手台灣米其林指南三星餐廳「頤宮中餐廳」、東京名店「燈燈庵」、米其林綠星「陽明春天」、精品甜點界的「法朋甜點烘焙坊」、人氣茶飲品牌「五桐號」以及冠軍麵包「陳耀訓」打造新穎機上料理。

華航指出，歡慶農曆新年，特別於春節期間推出賀歲年味餐點，包含長程航線經濟艙推出「臘味炒飯」或是喜愛蔬食旅客可以預選「猴頭菇香椿八寶飯」等。此外，小年夜至初一期間提供商務艙旅客「法朋-春之戀葡萄柚幕斯檸檬香緹塔」；全艙等旅客也都能品嘗「五桐號-春節蔓越莓雪Q餅」，象徵迎春納福，陪旅客過個好年。

華航表示，連續六年摘下台灣米其林指南三星餐廳的頤宮中餐廳，2024新年繼續為華航全艙旅客打造尊榮的機上體驗，豪華商務艙主菜推出麻婆豆腐龍蝦佐米飯，搭配冰皮芝麻綠豆糕、港式養生甜品冰糖燉雪梨，豪華經濟艙可享用豆豉蒸肉排煲仔飯，經濟艙旅客則可品嚐咖哩蝦仁魚蛋撈麵，華航台灣出發前往歐洲、美加長程航班，全艙等旅客都可享用米其林三星頤宮中餐廳所打造的頂級粵菜料理。

日本指定航線豪華商務艙/商務艙旅客可品嚐東京名店燈燈庵，以台灣在地當季食材設計的「慶雲」日式精緻饗宴，主菜以磯昆布扁鱈鹽麴燒，黑毛和牛冬筍佐照燒醬，搭配紅白燻鮭魚大根漬、紅豆飯、草莓茂谷柑牛奶寒天凍等季節當令「旬味」，映繪新春的幸運吉祥。

獲米其林綠星殊榮的陽明春天，也為喜愛蔬食的旅客推出春天新菜色，商務艙旅客可享用豆包植物肉佐薑黃拌飯，以新鮮豆包包覆植物排，淋上新鮮番茄特製的泰式打拋醬，酸甜香濃口齒留香；豪華經濟艙/經濟艙旅客則能選用松露野菇焗烤燉飯，一嚐蔬食無負擔的純粹美味。

世界冠軍麵包自1月起在全航線登機，從台灣出發全艙等旅客都可以吃到陳耀訓為華航獨家設計的麵包。甜點控也能享用到華航與五桐號聯名新品綠茶凍烏龍冰淇淋、草莓蜜香紅茶達克瓦茲等系列甜點及茶品；小年夜至初一期間還可吃到春節蔓越莓雪Q餅。