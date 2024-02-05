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龍年大吉！招財寶好運龍年擺件把福氣帶進家裡

聯合報／ 孫曼/即時報導
周大福「龍騰四海」足金擺件。圖／周大福提供
周大福「龍騰四海」足金擺件。圖／周大福提供

踏入2024年，萬象更新，在家中擺放吉祥象徵擺件，讓新春增添一份熠熠生輝的賀年氣息。今年新春，周大福以靈敏矯健的金龍為主角，足金擺件將龍的神態刻劃得活靈活現，舉止剛健有力且手工精緻細膩。「龍騰四海」 足金擺件刻畫在祥雲中奔騰的靈敏金龍，有飛龍在天、騰龍高升的寓意；「福瑞呈祥」足金擺件刻畫精神奕奕的聰敏龍，一手緊握福瑞呈祥揮春，一手持如意，寓意龍年福星高照，福臨滿門；「年年有餘」款則為一隻笑容可掏的金龍，手中抱著躍動的鯉魚，祝願人人鯉躍龍門、年年有餘。

點睛品生生有禮「賀年及生肖篇」999.9黃金擺件，設計結合可愛金龍與「招財貓」元素，造型圓潤萌趣，特別採用人手打磨及絨毛電鑄處理技術，呈現獨特絨面質感的立體造型，招財小金龍手持「千萬両」金幣，象徵 「招財進寶、龍運亨通」。另有小金龍手捧著印有「財納四海」的金元寶，象徵「財源滾滾」，以及小金龍手捧印有「福」的黃金如意，象徵「萬事如意」，傳遞龍年真摯祝福。

水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）的家居系列龍年擺件，採用吉祥的紅色與黃色配色，口含紅珠騰飛而起的金色龍擺件盡顯力量、榮耀與龍之氣運，水晶精緻切面閃耀迷人光彩，更有懷抱錢幣的貔貅擺件帶來新春歡喜。高價的限量收藏之作則推出融合精湛的技術與創意的靈龍擺件，每件均耗時約354個小時製作，手工鑲嵌約36,800顆水晶，盡顯鋒芒的背棘與周圍飄逸的緞帶兼具力量與動感，體現古老圖騰的神聖與威嚴。龍鳳擺件以圓滿之姿寓意龍鳳呈祥，使用約30,500顆水晶手工鑲嵌，耗時約308小時，圖案有祥雲浮空，踏浪前行，盡顯祥瑞與和諧之意。

施華洛世奇Asian Symbols龍，23,000元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Asian Symbols龍，23,000元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Asian Symbols趣緻貔貅，11,000元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Asian Symbols趣緻貔貅，11,000元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Crystal Myriad龍，73萬元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Crystal Myriad龍，73萬元。圖／施華洛世奇提供
（由左至右）周大福「年年有餘」足金擺件與「福瑞呈祥」足金擺件。圖／周大福提供
（由左至右）周大福「年年有餘」足金擺件與「福瑞呈祥」足金擺件。圖／周大福提供
點睛品生生有禮 「賀年及生肖篇」999.9 黃金擺件。圖／點睛品提供
點睛品生生有禮 「賀年及生肖篇」999.9 黃金擺件。圖／點睛品提供
施華洛世奇Crystal Myriad龍與鳳，65萬元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Crystal Myriad龍與鳳，65萬元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Asian Symbols龍，6,350元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Asian Symbols龍，6,350元。圖／施華洛世奇提供

春節 農曆過年 龍年

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