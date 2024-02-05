龍年大吉！招財寶好運龍年擺件把福氣帶進家裡

踏入2024年，萬象更新，在家中擺放吉祥象徵擺件，讓新春增添一份熠熠生輝的賀年氣息。今年新春，周大福以靈敏矯健的金龍為主角，足金擺件將龍的神態刻劃得活靈活現，舉止剛健有力且手工精緻細膩。「龍騰四海」 足金擺件刻畫在祥雲中奔騰的靈敏金龍，有飛龍在天、騰龍高升的寓意；「福瑞呈祥」足金擺件刻畫精神奕奕的聰敏龍，一手緊握福瑞呈祥揮春，一手持如意，寓意龍年福星高照，福臨滿門；「年年有餘」款則為一隻笑容可掏的金龍，手中抱著躍動的鯉魚，祝願人人鯉躍龍門、年年有餘。

點睛品生生有禮「賀年及生肖篇」999.9黃金擺件，設計結合可愛金龍與「招財貓」元素，造型圓潤萌趣，特別採用人手打磨及絨毛電鑄處理技術，呈現獨特絨面質感的立體造型，招財小金龍手持「千萬両」金幣，象徵 「招財進寶、龍運亨通」。另有小金龍手捧著印有「財納四海」的金元寶，象徵「財源滾滾」，以及小金龍手捧印有「福」的黃金如意，象徵「萬事如意」，傳遞龍年真摯祝福。