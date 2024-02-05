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龍年大吉！招財寶好運龍年擺件把福氣帶進家裡
踏入2024年，萬象更新，在家中擺放吉祥象徵擺件，讓新春增添一份熠熠生輝的賀年氣息。今年新春，周大福以靈敏矯健的金龍為主角，足金擺件將龍的神態刻劃得活靈活現，舉止剛健有力且手工精緻細膩。「龍騰四海」 足金擺件刻畫在祥雲中奔騰的靈敏金龍，有飛龍在天、騰龍高升的寓意；「福瑞呈祥」足金擺件刻畫精神奕奕的聰敏龍，一手緊握福瑞呈祥揮春，一手持如意，寓意龍年福星高照，福臨滿門；「年年有餘」款則為一隻笑容可掏的金龍，手中抱著躍動的鯉魚，祝願人人鯉躍龍門、年年有餘。
點睛品生生有禮「賀年及生肖篇」999.9黃金擺件，設計結合可愛金龍與「招財貓」元素，造型圓潤萌趣，特別採用人手打磨及絨毛電鑄處理技術，呈現獨特絨面質感的立體造型，招財小金龍手持「千萬両」金幣，象徵 「招財進寶、龍運亨通」。另有小金龍手捧著印有「財納四海」的金元寶，象徵「財源滾滾」，以及小金龍手捧印有「福」的黃金如意，象徵「萬事如意」，傳遞龍年真摯祝福。
水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）的家居系列龍年擺件，採用吉祥的紅色與黃色配色，口含紅珠騰飛而起的金色龍擺件盡顯力量、榮耀與龍之氣運，水晶精緻切面閃耀迷人光彩，更有懷抱錢幣的貔貅擺件帶來新春歡喜。高價的限量收藏之作則推出融合精湛的技術與創意的靈龍擺件，每件均耗時約354個小時製作，手工鑲嵌約36,800顆水晶，盡顯鋒芒的背棘與周圍飄逸的緞帶兼具力量與動感，體現古老圖騰的神聖與威嚴。龍鳳擺件以圓滿之姿寓意龍鳳呈祥，使用約30,500顆水晶手工鑲嵌，耗時約308小時，圖案有祥雲浮空，踏浪前行，盡顯祥瑞與和諧之意。
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