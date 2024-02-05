搶攻走春旅遊商機 金門業者推漢服旅遊體驗
春節到來，不少景點及相關業者也搶攻走春市場，金門有業者就推出「漢服體驗館」，吸引不少旅客集民眾穿著體驗，讓民眾從現代穿越到古代，旅遊金門有新體驗。民眾分享，過去常在日本看到，國內卻很少這樣的服務，讓旅遊有不一樣的新鮮感。
昇恆昌金湖廣場昨推出「金軒閣」漢服體驗館，提供給在館內消費的旅客和民眾體驗一次穿越古今的新奇之旅，館內提供上百套古風服裝，包含唐裝、漢服、旗袍，就連頭飾和道具也是應有盡有。
業者表示，特別準備了打卡牆，民眾穿著漢服打卡別有一番風味，也可穿著到金門隨處可見的閩式和洋樓建築拍照留念，體驗如拍電影的現場；民眾來到擁有豐富文化歷史背景的金門，搭配漢服體驗的風潮，感受體驗式旅遊，是一趟不一樣的穿越之旅。
民眾分享，過去常看到民眾去日本有和服體驗，國內卻幾乎沒有這樣的服務，後來在台北也有看到，如今在富有人文歷史的金門能也有這樣的體驗真的是很特別，帶來不一樣的旅遊方式，希望能成為金門新亮點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言