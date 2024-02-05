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搶攻走春旅遊商機 金門業者推漢服旅遊體驗

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門有業者就推出「漢服體驗館」，吸引不少旅客集民眾穿著體驗，讓民眾從現代穿越到古代，旅遊金門有新體驗。記者蔡家蓁／攝影
金門有業者就推出「漢服體驗館」，吸引不少旅客集民眾穿著體驗，讓民眾從現代穿越到古代，旅遊金門有新體驗。記者蔡家蓁／攝影

春節到來，不少景點及相關業者也搶攻走春市場，金門有業者就推出「漢服體驗館」，吸引不少旅客集民眾穿著體驗，讓民眾從現代穿越到古代，旅遊金門有新體驗。民眾分享，過去常在日本看到，國內卻很少這樣的服務，讓旅遊有不一樣的新鮮感。

昇恆昌金湖廣場昨推出「金軒閣」漢服體驗館，提供給在館內消費的旅客和民眾體驗一次穿越古今的新奇之旅，館內提供上百套古風服裝，包含唐裝、漢服、旗袍，就連頭飾和道具也是應有盡有。

業者表示，特別準備了打卡牆，民眾穿著漢服打卡別有一番風味，也可穿著到金門隨處可見的閩式和洋樓建築拍照留念，體驗如拍電影的現場；民眾來到擁有豐富文化歷史背景的金門，搭配漢服體驗的風潮，感受體驗式旅遊，是一趟不一樣的穿越之旅。

民眾分享，過去常看到民眾去日本有和服體驗，國內卻幾乎沒有這樣的服務，後來在台北也有看到，如今在富有人文歷史的金門能也有這樣的體驗真的是很特別，帶來不一樣的旅遊方式，希望能成為金門新亮點。

金門有業者就推出「漢服體驗館」，吸引不少旅客集民眾穿著體驗，讓民眾從現代穿越到古代，旅遊金門有新體驗。記者蔡家蓁／攝影
金門有業者就推出「漢服體驗館」，吸引不少旅客集民眾穿著體驗，讓民眾從現代穿越到古代，旅遊金門有新體驗。記者蔡家蓁／攝影
金門有業者就推出「漢服體驗館」，吸引不少旅客集民眾穿著體驗，讓民眾從現代穿越到古代，旅遊金門有新體驗。記者蔡家蓁／攝影
金門有業者就推出「漢服體驗館」，吸引不少旅客集民眾穿著體驗，讓民眾從現代穿越到古代，旅遊金門有新體驗。記者蔡家蓁／攝影
金門有業者就推出「漢服體驗館」，吸引不少旅客集民眾穿著體驗，讓民眾從現代穿越到古代，旅遊金門有新體驗。記者蔡家蓁／攝影
金門有業者就推出「漢服體驗館」，吸引不少旅客集民眾穿著體驗，讓民眾從現代穿越到古代，旅遊金門有新體驗。記者蔡家蓁／攝影
金門有業者就推出「漢服體驗館」，吸引不少旅客集民眾穿著體驗，讓民眾從現代穿越到古代，旅遊金門有新體驗。記者蔡家蓁／攝影
金門有業者就推出「漢服體驗館」，吸引不少旅客集民眾穿著體驗，讓民眾從現代穿越到古代，旅遊金門有新體驗。記者蔡家蓁／攝影

日本 漢服 金門

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