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不用飛韓國!必買伴手禮清單酷澎都有賣 當地紅蔘品牌幫忙顧身體

撰文／ 聯合線上 張瑞文

自出國解禁後，韓國成為台灣人旅遊大宗之一，當前往韓國旅遊時，免不了大包小包把所有韓國好物打包回台灣，現在不用再這麼辛苦，亞洲零售巨頭Coupang酷澎上面的韓國好物應有盡有，婆媽們最愛的人蔘補品、小朋友們愛不釋手的當地零食，全部都能輕鬆選購送來台灣。

韓國紅蔘強健補身，大老遠飛韓國一趟才能買的伴手禮，點開酷澎APP，火箭速配新春不打烊，馬上速配到府。 圖／Coupang 提供
韓國紅蔘強健補身，大老遠飛韓國一趟才能買的伴手禮，點開酷澎APP，火箭速配新春不打烊，馬上速配到府。 圖／Coupang 提供

提到韓國必備伴手禮，絕對少不了高麗紅蔘，紅蔘是「人蔘」的一種，為歷史悠久的中藥材，被認為具有滋補強身的功效。除了在台灣有名的正官庄之外 ，還有不少在地韓國人會使用的牌子 ，其中韓國的中小企業品牌豐年寶鑑就屬其中之一；豐年寶鑑 6年根高麗紅蔘飲隨身包現在100條，特價約714元。

酷澎新春專區包含精選「保健/美食禮盒」，韓國偶像劇中，總是看得到大家在工作、上學補充一個紅蔘隨身飲，這樣隨時保健身體的習慣，在韓國文化相當常見，酷澎與韓國中小企業合作，提供台灣消費者直接購買韓國產品的選擇。新春禮盒選擇火箭速配商品，新春不打烊，在過年時能夠幫全家人滋補強身。

知名韓國藝人韓韶禧代言的 HBAF 杏仁果，也是韓國必買的伴手禮的常見榜上名單，在酷澎精選的「零食分享組」、「必買堅果隨手包」專區也能找得到。 HBAF 杏仁果有四種口味：大蒜麵包、烤玉米、芥末、蜂蜜奶油，單包不用200元，不用再想盡辦法塞進行李箱中，小包裝零嘴最適合解解饞。 以上價格僅供參考，實際售價以酷澎網站揭載為準。

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