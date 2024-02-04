快訊

桃園敬鵬工廠大火6勇消殞命 董座6人「便宜行事」判決出爐

超低調...「酷酷嫂」周美青現身北市麵店送春聯 馬英九這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

村上春樹也迷醉 布納哈本禮盒展現酒廠特有海潮風味

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
布納哈本12年2024新春禮盒附贈一只布納哈本海潮聞香杯。圖／希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
布納哈本12年2024新春禮盒附贈一只布納哈本海潮聞香杯。圖／希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自蘇格蘭艾雷島的布納哈本（Bunnahabhain）威士忌，在艾雷島威士忌當中獨樹一格，沒有濃厚的泥煤氣息，取而代之的是花香、香草、蜂蜜以及麥芽甜味。這樣獨特的風味，連知名作家村上春樹也迷醉，他在著作《如果我們的語言是威士忌》中表示：「想聽纖細指間滑過暗淡光線縫隙所到達的彼得‧塞爾金《郭德堡變奏曲》那樣寧靜安詳的良宵，一個人靜靜的，總想喝飄著淡淡花香的布納哈本。」

布納哈本酒廠成立於1881年，位於艾雷島東北端，是島上最偏遠的蒸餾廠。為求釀製清新口感的威士忌，特別由河水的泉源地，設置特別管線，將純淨的泉水經由管道引入布納哈本酒廠，而未經地底泥煤層，清澈泉水在島上最高的蒸餾室中進行蒸餾，以「無泥煤風味」在艾雷島上樹立特色。

2024年布納哈本在台灣推出兩款匠心獨具的新春禮盒。第一款為布納哈本海洋之舵STIÙIREADAIR，STIÙIREADAIR在蓋爾語為「舵手」之意。此款新年禮盒以布納哈本的海潮作為設計理念，呈現沉穩而迷人的內斂基調。禮盒附贈兩只布納哈本海潮琺瑯杯，方便與親朋好友人手一只一同分享布納哈本海洋之舵濃郁細緻的雪莉桶風味。

這款單一麥芽威士忌嚴選布納哈本酒廠裡的初次及二次陳釀雪莉雙桶，保有布納哈本12年經典雪莉風味，更完美結合酒廠特有的海潮氣息，推出以來已在各大國際烈酒競賽屢屢奪牌。

第二款是布納哈本12年2024新春禮盒，以布納哈本的海潮作為設計理念，並加入燙金及壓紋的處理手法，整體塑造出低調卻優雅的質感。禮盒附贈一只布納哈本海潮聞香杯，讓受禮者可以細細品味來自艾雷島的海潮氣息。作為核心酒款最具代表性的布納哈本12年單一麥芽威士忌，以黃金比例融匯了波本桶與雪莉桶的風味，在2010改版後，更以非冷凝過濾工法製作，裝瓶濃度為46.3%ABV，保留100%酒廠風味特色。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

布納哈本海洋之舵STIÙIREADAIR附贈兩只布納哈本海潮琺瑯杯。圖／希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
布納哈本海洋之舵STIÙIREADAIR附贈兩只布納哈本海潮琺瑯杯。圖／希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

村上春樹

延伸閱讀

關廠前最後一批！鄧肯．泰勒釋出Port Ellen 40年單桶

2024收藏級酒禮 格蘭花格禮讚二部曲限量發行

10位「顏值傳奇」是她們！JISOO、張員瑛擠不進前5　子瑜上榜不意外，真正的「偶像代表是她」

仕高利達怕你餓 串連50家餐廳推40款「威風披薩」

相關新聞

挑戰奢華天花板 Devialet攜手藝術家推Phantom I龍年限定版

奢華音響品牌Devialet選在農曆年前發表令人眼睛一亮的龍年限定版新品，與來自紐約和北京的藝術家鮑楊和劉娃合作，將品牌...

限時3天！新春聚餐抽「加菜金3000元」 中獎率100％

迎接農曆新年到來，慕里諾餐飲集團集結旗下的勝政豬排、勝勢豬排、杏桃鬆餅屋等多個品牌，限時推出「滿額抽加菜金」活動，最高享...

寶格麗情人節獻禮 真摯情感訴諸經典設計

2024年西洋情人節即將到來，義大利精品寶格麗（BULGARI）為甜蜜的情人精選各式各樣的愛的禮物，以雋永的設計傳遞戀人...

LV集團復刻經典秀企圖心 復興傳奇製表師同名品牌

LVMH集團舉辦的LVMH Watch Week期間，旗下兩個製表大師同名品牌也分別推出新作。在La Fabrique ...

CITIZEN致敬海王星打造旗艦級表 超帥外觀設計展現霸氣

繼2023年上市的光動能GPS衛星對時「赤星款」腕表，受到市場熱烈迴響後，日本鐘表品牌CITIZEN今年繼續探索宇宙，以「海王星」為靈感，打造全新ATTESA系列GPS衛星對時「海王星款」腕表，以冰藍色作為設計主軸，重現其天體特色。

聯名運動鞋專業也時髦 ASICS跨度聯手Nigo和網球明星

KENZO攜手日本運動鞋品牌ASICS推出首個聯名運動鞋系列，由藝術總監Nigo設計，結合KENZO品牌基因的色彩美學與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。