村上春樹也迷醉 布納哈本禮盒展現酒廠特有海潮風味

來自蘇格蘭艾雷島的布納哈本（Bunnahabhain）威士忌，在艾雷島威士忌當中獨樹一格，沒有濃厚的泥煤氣息，取而代之的是花香、香草、蜂蜜以及麥芽甜味。這樣獨特的風味，連知名作家村上春樹也迷醉，他在著作《如果我們的語言是威士忌》中表示：「想聽纖細指間滑過暗淡光線縫隙所到達的彼得‧塞爾金《郭德堡變奏曲》那樣寧靜安詳的良宵，一個人靜靜的，總想喝飄著淡淡花香的布納哈本。」

布納哈本酒廠成立於1881年，位於艾雷島東北端，是島上最偏遠的蒸餾廠。為求釀製清新口感的威士忌，特別由河水的泉源地，設置特別管線，將純淨的泉水經由管道引入布納哈本酒廠，而未經地底泥煤層，清澈泉水在島上最高的蒸餾室中進行蒸餾，以「無泥煤風味」在艾雷島上樹立特色。

2024年布納哈本在台灣推出兩款匠心獨具的新春禮盒。第一款為布納哈本海洋之舵STIÙIREADAIR，STIÙIREADAIR在蓋爾語為「舵手」之意。此款新年禮盒以布納哈本的海潮作為設計理念，呈現沉穩而迷人的內斂基調。禮盒附贈兩只布納哈本海潮琺瑯杯，方便與親朋好友人手一只一同分享布納哈本海洋之舵濃郁細緻的雪莉桶風味。

這款單一麥芽威士忌嚴選布納哈本酒廠裡的初次及二次陳釀雪莉雙桶，保有布納哈本12年經典雪莉風味，更完美結合酒廠特有的海潮氣息，推出以來已在各大國際烈酒競賽屢屢奪牌。

第二款是布納哈本12年2024新春禮盒，以布納哈本的海潮作為設計理念，並加入燙金及壓紋的處理手法，整體塑造出低調卻優雅的質感。禮盒附贈一只布納哈本海潮聞香杯，讓受禮者可以細細品味來自艾雷島的海潮氣息。作為核心酒款最具代表性的布納哈本12年單一麥芽威士忌，以黃金比例融匯了波本桶與雪莉桶的風味，在2010改版後，更以非冷凝過濾工法製作，裝瓶濃度為46.3%ABV，保留100%酒廠風味特色。

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