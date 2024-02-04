挑戰奢華天花板 Devialet攜手藝術家推Phantom I龍年限定版
奢華音響品牌Devialet選在農曆年前發表令人眼睛一亮的龍年限定版新品，與來自紐約和北京的藝術家鮑楊和劉娃合作，將品牌經典旗艦產品Phantom I重塑成藝術創作《ANIMAL》，透過藝術展示無窮音樂和蛻變的概念。這同時也是Devialet首度與藝術家合作，針對外型色彩推出限量款設計，即日起於Devialet台北101旗艦店與Devialet台中大遠百限定店獨家限量發售。
鮑楊為裝置藝術家、茱莉亞音樂學院畢業的鋼琴家兼作曲家，而畢業於耶魯大學和麻省理工學院的劉娃則是多媒體藝術家，夫妻合作將跨界創意融入Phantom I中，受鮑楊「無窮音樂」概念啟發，呈現出不斷演變的生命體意象，重新想像人類與神龍的奇妙相遇，同時透過22.5K金箔和紅色清漆多層次的細節，體現大自然和音樂力量的細膩融和。
龍做為十二生肖中唯一虛構的生物，始終帶給人獨一無二、神秘懾人的氣質。這款農曆新年限定聯名設計不但捕捉祥龍的神韻，更呼應了Devialet Phantom I的野性精神。Devialet更特別委託合作多年、擁有60年歷史的巴黎Ateliers Gohard金箔工坊為產品鍍上金箔，資深工匠以精準的手工鍍金技巧綴上22.5K金箔和紅色清漆，為Phantom I打造渾然天成的璀璨效果，將法式設計與優雅脫俗的中式美學巧妙融合，充分展現深厚的文化底蘊。
Devialet也宣布，即日起至4月15日，Devialet快閃概念店以全新緋紅視覺形象進駐台中大遠百，現場除了展示全新登場的Phantom I 108 dB龍年限定款無線揚聲器，也可以一次感受Devialet與法國文化地標巴黎歌劇院Opéra de Paris 合作的全系列商品。
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