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關廠前最後一批 鄧肯．泰勒釋出Port Ellen 40年單桶
擁有眾多稀有蘇格蘭威士忌庫存的鄧肯．泰勒（Duncan Taylor）獨立裝瓶廠（Independent Bottler，簡稱IB），以承銷及收藏高品質且稀有的威士忌聞名，這次釋出已經關廠的Port Ellen 1983/40年單一桶單一麥芽威士忌原酒，由英蓋爾精品洋酒獨家引進台灣，全球限量209瓶，單瓶建議售價28萬元。
這款全球限量發行的珍釀，來自編號667酒桶，蒸餾於1983年3月16日，在2023年裝瓶，是Port Ellen酒廠歷史上最後一批生產的威士忌之一，距離酒廠在1983年5月結束營業，僅有幾周之隔。
橡木桶最初存放地點位於蘇格蘭艾雷島，2010年被搬移至鄧肯．泰勒蘇格蘭亞伯丁郡總部的酒窖，在那裡完成陳年之後裝瓶。瓶身以手工精心製作，並按照裝瓶順序編號，同時附有官方簽名證書。
經過40年的陳年，酒液散發著古典金黃色澤，洋溢太妃糖、皮革、黑莓和草莓的誘人香氣，口感濃厚，細緻中帶有烘烤山核桃的滋味，尾韻悠長，浮現黑苦巧克力和烘烤橡木辛香。
在蘇格蘭所有已關閉的蒸餾廠當中，Port Ellen是備受追捧的品牌。有別於艾雷島的其他酒廠，Port Ellen在投產期間出品的原酒，多用於製作調和威士忌，而非單一麥芽威士忌。在奇貨可居下，近幾年釋出的Port Ellen單一麥芽威士忌屢屢成為收藏家爭相入手的對象，在收藏市場取得彪炳戰績。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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