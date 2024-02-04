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限時3天！新春聚餐抽「加菜金3000元」 中獎率100％

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
BEPPIN的500元等值餐券，可兌換「單人超值餐」，總價值516元。圖／慕里諾餐飲提供
BEPPIN的500元等值餐券，可兌換「單人超值餐」，總價值516元。圖／慕里諾餐飲提供

迎接農曆新年到來，慕里諾餐飲集團集結旗下的勝政豬排、勝勢豬排、杏桃鬆餅屋等多個品牌，限時推出「滿額抽加菜金」活動，最高享加菜金3,000元，另外還有不同價值的餐點兌換券，中獎率100%。

2月10日至2月12日期間，慕里諾旗下的勝政日式豬排、勝勢日式豬排、杏桃鬆餅屋、泰迪農園咖哩、Suage北海道湯咖哩、BEPPIN PASTA、鳥丈爐端燒等品牌，推出滿額抽加菜金活動。凡消費滿千元即可抽獎1次（滿2,000可抽2次，以此類推），每店最高享加菜金3000元，另外還有2,000元、1,000元等現金抵用券，以及500元、300元、100元等值餐點兌換券，中獎率100%。BEPPIN EXPRESS則是消費滿500元即可參加抽獎，最高享2,000元現金抵用券。

本次活動所送出的等值餐點兌換券，可兌換價值超過面額的指定餐點。以「勝政豬排」的500元餐券為例，可享「厚切里肌豬排套餐＋酥炸薯瓣＋60元飲料甜點」的組合，價值583元。「勝勢豬排」的300元餐券，可享「小份里肌豬排套餐」，價值319元。其他品牌亦有不同的優惠組合。

泰迪莊園咖哩的500元等值餐券，可兌換「酥炸究好豬腰內咖哩+149元套餐組合」。圖／慕里諾餐飲提供
泰迪莊園咖哩的500元等值餐券，可兌換「酥炸究好豬腰內咖哩+149元套餐組合」。圖／慕里諾餐飲提供
勝政的500元等值餐券，可兌換厚切里肌豬排套餐＋酥炸薯瓣＋60元飲料甜點組合，總價值583元。圖／慕里諾餐飲提供
勝政的500元等值餐券，可兌換厚切里肌豬排套餐＋酥炸薯瓣＋60元飲料甜點組合，總價值583元。圖／慕里諾餐飲提供

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