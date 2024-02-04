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寶格麗情人節獻禮 真摯情感訴諸經典設計
2024年西洋情人節即將到來，義大利精品寶格麗（BULGARI）為甜蜜的情人精選各式各樣的愛的禮物，以雋永的設計傳遞戀人真摯的情感。對於寶格麗來說，愛的語言自然且簡單，純粹卻有著深遠的影響，並以各種形式傳遞其重要意義。
精緻的玫瑰金Divas' Dream項鍊吊墜，標誌性的扇形圖案根植於羅馬的歷史遺產，將之巧妙地上鑲嵌紅玉髓及珍珠母貝，純淨的白色和熱烈的鮮紅是不同面向情感的象徵，點綴以珍貴的鋪鑲鑽石，乘載珍重的心意。摩登現代的B.zero1系列手環與戒指，中性的線條彷彿微型的經典建築，而魅力無窮的靈動蛇形珠寶Serpenti系列，彷彿點燃戀人之間互相吸引的浪漫。
彷彿個人專屬時間的腕表無疑是許多人表情達意的首選。於1975年首次推出的Bulgari Bulgari腕表，即將迎來50周年，洋溢古典主義的設計大膽跨越時代，提供不同尺寸、材質、款式的豐富選擇；休閒俐落、自成一格的寶格麗Bulgari Aluminium腕表則以充滿義大利美學的設計，結合創新材質，成為全新世代最風靡的選擇。不論是Octo系列獨特的八角形表殼，或Serpenti的蜿蜒優雅，寶格麗的腕表永遠讓人遠遠就能一眼辨識，且款款設計特色獨具。
近年來備受喜愛的配件包款，則是運用寶格麗經典珠寶美學的代表性配件，每一款包款的飽滿鮮豔的色彩都是由這位「彩寶魔法師」盡情揮灑的成果，今年全新的Serpentine Vertical 托特包，由極致柔軟、高度耐磨的都會小牛皮製成，其結構分明的托特包身搭配蛇形提把，靈感來自寶格麗60年代的珠寶創作，彷彿將珠寶背在身上，是獻給另一半最獨特又實用的選擇。
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