LV集團復刻經典秀企圖心 復興傳奇製表師同名品牌
LVMH集團舉辦的LVMH Watch Week期間，旗下兩個製表大師同名品牌也分別推出新作。在La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工場的傳承與‘大力支持下，集團復興沈寂已久的DANIEL ROTH品牌，今年推出Tourbillon Souscription腕表，以向這個 1989年創立時品牌發表的首款陀飛輪腕表（編號 2187/C187）致敬。而另一傳奇設計大師Gérald Genta同名品牌gérald genta，則推出了與迪士尼合作的三問跳時逆跳分針腕表，重現傳奇。
DANIEL ROTH是20世紀最傑出的製表大師之一，品牌特色在於以歷史為靈感，以及方中待援的雙橢圓形的創新現代表殼。編號 2187/C187陀飛輪腕表最早就採用了可以完美呈現陀飛輪的雙橢圓形表殼，當時倫敦著名的零售商Asprey訂購了25只Souscription腕表，陀飛輪此後也成為品牌的旗艦之作。正因為樣別具歷史意義，復刻Tourbillon Souscription就成了DANIEL ROTH品牌復興後的首款新作，不過自然換上了與時俱進的全新的自製機芯。外觀上保留了表殼的形狀和尺寸，表耳則更符合人體工學，厚度也因為機芯較原版纖薄，並搭配了標誌性的純金機刻雕花表盤，限量20只。
因為設計出愛彼表皇家橡樹、百達翡麗金鷹等經典暢銷表款的傳奇大師Gérald Genta，1969年自創的同名品牌作品，除了逆跳、大自鳴和萬年曆等複雜功能為招牌，1980年代起一系列迪士尼角色表盤的款式更是特別受到歡迎。今年推出的新作結合經典的八角形表殼、報時功能、迪士尼角色，並搭載了品牌復興後推出的首款機芯GG-001，為La Fabrique du Temps Louis Vuitton所研發和組裝的三問跳時逆跳手動上鍊機芯，也象徵gérald genta未來在設計美學與高級製表的傳承方向。
而Dior則在經典Chiffre Rouge誕生20年後在細節上重新潤飾，迎來新作。Chiffre Rouge的特色表殼露出了微妙放大和錐形的側面等結構上的不對稱性、表冠與指針採用的標誌性紅色是品牌創使人迪奧先生眼中極具強烈個性的色調，也是西方文化中所謂的「生命的色彩」，迪奧先生最喜歡的數字「8」則是表盤上顯現的唯一的數字，日期顯示以充滿活力的色調凸顯。38毫米和41毫米的新作飾有迪奧永恆的象徵：籐格紋線條，華麗的雕刻紋理圖形放大了表盤，附有可互換表帶，包括橡膠增強型搭配放大版或微型的籐格紋路表帶、或珍稀皮革表帶。
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