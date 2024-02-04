LV集團復刻經典秀企圖心 復興傳奇製表師同名品牌

LVMH集團舉辦的LVMH Watch Week期間，旗下兩個製表大師同名品牌也分別推出新作。在La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工場的傳承與‘大力支持下，集團復興沈寂已久的DANIEL ROTH品牌，今年推出Tourbillon Souscription腕表，以向這個 1989年創立時品牌發表的首款陀飛輪腕表（編號 2187/C187）致敬。而另一傳奇設計大師Gérald Genta同名品牌gérald genta，則推出了與迪士尼合作的三問跳時逆跳分針腕表，重現傳奇。

DANIEL ROTH是20世紀最傑出的製表大師之一，品牌特色在於以歷史為靈感，以及方中待援的雙橢圓形的創新現代表殼。編號 2187/C187陀飛輪腕表最早就採用了可以完美呈現陀飛輪的雙橢圓形表殼，當時倫敦著名的零售商Asprey訂購了25只Souscription腕表，陀飛輪此後也成為品牌的旗艦之作。正因為樣別具歷史意義，復刻Tourbillon Souscription就成了DANIEL ROTH品牌復興後的首款新作，不過自然換上了與時俱進的全新的自製機芯。外觀上保留了表殼的形狀和尺寸，表耳則更符合人體工學，厚度也因為機芯較原版纖薄，並搭配了標誌性的純金機刻雕花表盤，限量20只。

因為設計出愛彼表皇家橡樹、百達翡麗金鷹等經典暢銷表款的傳奇大師Gérald Genta，1969年自創的同名品牌作品，除了逆跳、大自鳴和萬年曆等複雜功能為招牌，1980年代起一系列迪士尼角色表盤的款式更是特別受到歡迎。今年推出的新作結合經典的八角形表殼、報時功能、迪士尼角色，並搭載了品牌復興後推出的首款機芯GG-001，為La Fabrique du Temps Louis Vuitton所研發和組裝的三問跳時逆跳手動上鍊機芯，也象徵gérald genta未來在設計美學與高級製表的傳承方向。