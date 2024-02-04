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Charles & Keith走自己的路 全新品牌識別、印花展現優雅與高級感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
從2024年春季開始，Charles & Keith就以全新標識與印花面對消費者，除了傳遞對亞洲根源的熱愛之外，還營造出更優雅與高級質感氛圍。圖／Charles & Keith提供
從2024年春季開始，Charles & Keith就以全新標識與印花面對消費者，除了傳遞對亞洲根源的熱愛之外，還營造出更優雅與高級質感氛圍。圖／Charles & Keith提供

來自新加坡的時尚品牌Charles & Keith以各式緊跟流行趨勢的鞋履、袋包等配件，深獲女性消費者喜愛，進而拓展到全球36個國家的各大城市，設立超過450家門市。從2024年春季開始，就會以全新標識與印花面對消費者，除了傳遞對亞洲根源的熱愛之外，還營造出更優雅與高級質感氛圍。

1996年在新加坡創立的Charles & Keith因為鞋履與袋包，除了設計反應出當前趨勢，品質與價格也相符，迅速地獲得消費者支持，還被暱稱為「小CK」，目前在全球各地皆有據點。不過，從今年開始Charles & Keith也要升級了，首波作為就是推出全新的品牌識別與印花，讓粉絲們有感於其變化。與過去相比，字母Logo的間距更為緊密，顯得俐落有質感；還利用徽章方式結合品牌名稱首字母，成為全新印花。

Charles & Keith利用徽章方式結合品牌名稱首字母，成為全新印花。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith利用徽章方式結合品牌名稱首字母，成為全新印花。圖／Charles & Keith提供

不僅如此，隨著新Logo與印花的問世，Charles & Keith也把購物袋、防塵袋的樣式更新，以白色為主體搭配灰色品牌識別，低調簡約但又有高級質感。而且從鞋盒到購物袋，所有包裝均由可回收甘蔗紙漿等負責任材料製成，符合永續環保的精神。同時，搭配新Logo與印花的系列袋包與鞋履，也隨之上市，像是以別緻刺繡手法演繹的網紗肩背包，或是黑色皮革拼接帆布鍊帶長夾，將精緻印花繡於帆布材質。網紗後帶細跟鞋同樣採用刺繡印花點綴鞋面，若隱若現的輕透膚材質，讓整體設計微露性感；黑色網紗細跟尖頭鞋以細緻透膚鞋面，透過金屬細節傳遞全新Logo的力量。

Charles & Keith從鞋盒到購物袋，所有包裝均由可回收甘蔗紙漿等負責任材料製成。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith從鞋盒到購物袋，所有包裝均由可回收甘蔗紙漿等負責任材料製成。圖／Charles & Keith提供

與過去相比，Charles & Keith字母Logo的間距更為緊密，顯得俐落有質感。圖／Charles & Keith提供
與過去相比，Charles & Keith字母Logo的間距更為緊密，顯得俐落有質感。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith網紗細跟尖頭鞋，2,990元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith網紗細跟尖頭鞋，2,990元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith網紗後帶細跟鞋，2,790元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith網紗後帶細跟鞋，2,790元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith網紗肩背包，3,790元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith網紗肩背包，3,790元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith皮革後帶細跟鞋，3,390元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith皮革後帶細跟鞋，3,390元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith網紗細跟尖頭鞋，2,990元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith網紗細跟尖頭鞋，2,990元。圖／Charles & Keith提供

品牌 消費者

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