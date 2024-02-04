伯朗、星巴克「買一送一」都來了！應援年前最後上班日

緊鄰農曆年前的上班日好難熬？應援廣大上班族農曆年休假前的最後上班日，星巴克與伯朗咖啡館都推出咖啡「買一送一」活動。星巴克宣布於2月5、6日連續2天，推出「年前上班週．一起最後衝刺！好友分享」優惠活動；伯朗咖啡館也針對伯朗Lounge卡友，推出飲品「買一送一」優惠。

星巴克宣布在2月5、6日連續2天上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯「特大杯」冰熱、風味一致的「指定品項」飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

要注意的是，本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。