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貝嫂也出「手」！維多利亞貝克漢聯名精品 限量問世

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
無論精鋼或黃金，表款都使用了通過瑞士天文台認證的百年靈10型機芯，精準、俐落。圖／Breitling提供
無論精鋼或黃金，表款都使用了通過瑞士天文台認證的百年靈10型機芯，精準、俐落。圖／Breitling提供

時尚精品圈的情侶或夫妻檔代言人何其多，像是周杰倫和昆凌便分別是帝舵（TUDOR）與法國高級珠寶品牌Boucheron的代言人，而現在在西方又有一組超級精品夫妻檔誕生！身為帝舵代言人的貝克漢（David Beckham）另一半、「貝嫂」維多利亞貝克漢也推出和精品聯名腕表，全球限量1,500只，堪稱又一超強話題女表。

從當紅演藝圈偶像、走入家庭後的維多利亞貝克漢，在2008年時推出個人時尚品牌，15年過去了，維多利亞貝克漢從偶像、母親與太太的角色之外，同時展現了女性獨立、自信、果敢的一面，其風采絲毫不輸曾為世界足球男神的貝克漢，並不時引領時尚風潮。

同樣以冒險、探索、強悍與精準風格見長的百年靈，則選擇以Chronomat系列的36毫米自動腕表為基礎與維多利亞貝克漢合作聯名，表款將使用精鋼與黃金材質為表殼和表帶，並以通過瑞士天文台認證的百年靈10型自動上鍊機芯為動力來源。其中精鋼款的面盤將有One of 400的字樣、黃金款面盤則有One of 100的字樣，搭配各三色面盤，精鋼款限量1,200只、黃金款則限量300只，36毫米的尺寸，將成為女性手腕上的時間珠寶手鐲。值得一提的是：黃金款還將加贈聯名旅行收納袋，展現一如維多莉雅貝克漢（與百年靈）的行動活力，閃耀、熱切、即刻出發！

限量版Chronomat 36 Victoria Beckham自動腕錶36毫米「維多利亞貝克漢」聯名特別版聯名表款將有黃金、精鋼兩種材質，各三種顏色面盤，全數限量1,500只。圖／Breitling提供
限量版Chronomat 36 Victoria Beckham自動腕錶36毫米「維多利亞貝克漢」聯名特別版聯名表款將有黃金、精鋼兩種材質，各三種顏色面盤，全數限量1,500只。圖／Breitling提供
與維多利亞貝克漢跨界聯名的百年靈全新限量Chronomat 36自動女表，由新銳女星Annemary Aderibigbe自信演繹廣告形象視覺。圖／Breitling提供（合成圖）
與維多利亞貝克漢跨界聯名的百年靈全新限量Chronomat 36自動女表，由新銳女星Annemary Aderibigbe自信演繹廣告形象視覺。圖／Breitling提供（合成圖）
黃金款還將加贈聯名旅行收納袋，其深色皮革上並燙印以Victoria Beckham字樣。圖／Breitling提供
黃金款還將加贈聯名旅行收納袋，其深色皮革上並燙印以Victoria Beckham字樣。圖／Breitling提供
限量版Chronomat 36 Victoria Beckham自動腕錶36毫米「維多利亞貝克漢」聯名特別版，黃金、36毫米、自動上鍊機芯、時間與日期顯示，882,000元。圖／Breitling提供
限量版Chronomat 36 Victoria Beckham自動腕錶36毫米「維多利亞貝克漢」聯名特別版，黃金、36毫米、自動上鍊機芯、時間與日期顯示，882,000元。圖／Breitling提供
與維多利亞貝克漢跨界聯名的百年靈全新限量Chronomat 36自動女表，是由新銳女星Annemary Aderibigbe自信演繹。圖／Breitling提供
與維多利亞貝克漢跨界聯名的百年靈全新限量Chronomat 36自動女表，是由新銳女星Annemary Aderibigbe自信演繹。圖／Breitling提供

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