聽新聞
test
0:00 / 0:00
貝嫂也出「手」！維多利亞貝克漢聯名精品 限量問世
時尚精品圈的情侶或夫妻檔代言人何其多，像是周杰倫和昆凌便分別是帝舵（TUDOR）與法國高級珠寶品牌Boucheron的代言人，而現在在西方又有一組超級精品夫妻檔誕生！身為帝舵代言人的貝克漢（David Beckham）另一半、「貝嫂」維多利亞貝克漢也推出和精品聯名腕表，全球限量1,500只，堪稱又一超強話題女表。
從當紅演藝圈偶像、走入家庭後的維多利亞貝克漢，在2008年時推出個人時尚品牌，15年過去了，維多利亞貝克漢從偶像、母親與太太的角色之外，同時展現了女性獨立、自信、果敢的一面，其風采絲毫不輸曾為世界足球男神的貝克漢，並不時引領時尚風潮。
同樣以冒險、探索、強悍與精準風格見長的百年靈，則選擇以Chronomat系列的36毫米自動腕表為基礎與維多利亞貝克漢合作聯名，表款將使用精鋼與黃金材質為表殼和表帶，並以通過瑞士天文台認證的百年靈10型自動上鍊機芯為動力來源。其中精鋼款的面盤將有One of 400的字樣、黃金款面盤則有One of 100的字樣，搭配各三色面盤，精鋼款限量1,200只、黃金款則限量300只，36毫米的尺寸，將成為女性手腕上的時間珠寶手鐲。值得一提的是：黃金款還將加贈聯名旅行收納袋，展現一如維多莉雅貝克漢（與百年靈）的行動活力，閃耀、熱切、即刻出發！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言