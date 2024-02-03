貝嫂也出「手」！維多利亞貝克漢聯名精品 限量問世

時尚精品圈的情侶或夫妻檔代言人何其多，像是周杰倫和昆凌便分別是帝舵（TUDOR）與法國高級珠寶品牌Boucheron的代言人，而現在在西方又有一組超級精品夫妻檔誕生！身為帝舵代言人的貝克漢（David Beckham）另一半、「貝嫂」維多利亞貝克漢也推出和精品聯名腕表，全球限量1,500只，堪稱又一超強話題女表。

從當紅演藝圈偶像、走入家庭後的維多利亞貝克漢，在2008年時推出個人時尚品牌，15年過去了，維多利亞貝克漢從偶像、母親與太太的角色之外，同時展現了女性獨立、自信、果敢的一面，其風采絲毫不輸曾為世界足球男神的貝克漢，並不時引領時尚風潮。