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彰化家扶16歲少女年前痛失慈母 幸福年菜上菜秀重拾笑容

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心今天分送幸福年菜給被扶助家庭。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心今天分送幸福年菜給被扶助家庭。記者簡慧珍／攝影

彰化家扶中心「幸福年菜．圍爐新年」邁入第九年，今年重回家扶自有館舍「上菜」，扶幼委員、社政單位主管和民代化身動漫與卡通人物，配合演出上菜秀，歡慶克服困難募1700套，弱勢家庭將有豐盛年菜好過年。

彰化家扶「幸福年菜」前2年在和美兒童館舉辦，場地太小，第三年移師到國定古蹟秀水鄉益源古厝演出古色古香的上菜秀，去年底決定重回自有館舍辦理較有「家扶味」，選定方便好停車的彰南都心員林市，在員林服務處發表幸福年菜。

家扶兒少醒獅團與電音三太子表演金龍獻瑞熱鬧開幕，扶幼委員、社政主管、民代等人扮成白雪公主、忍者龜、超級瑪莉歐等卡通與動漫主角，端出應景蔬果、春聯和年菜祈求家扶親子新的一年「龍順利、龍健康、龍呷百二。」

高一受扶助青年「珊珊（化名）」，去年率隊參加高雄市港都盃足球競標賽U18女子組榮獲第一名，未料過年前她的媽媽因病過世，家中剩下她和父親、弟弟，喜氣頓時消散，經家扶社工陪伴和安慰，今天她參加幸福年菜上菜秀，總算露出往日開心笑容

彰化家扶主任委員王震光說，景氣復甦不如預期，募集年菜並不順利，自立青年陳美紅主動號召親友捐87套，彰化縣警局勤務指揮中心警務佐周百煌從警界好友募到110套，後援團體在群組「接龍」，縣政府、財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會、成功國際獅子會、全國好人好事歌藝慈善會等團體贊助，齊心努力達到目標數1700套。

年菜 扶助青年

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