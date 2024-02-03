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Boucheron全新2024高級珠寶 珠寶與訂製服的無縫接軌

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Histoire de Style, The Power of Couture高級珠寶系列Col（衣領）項鍊，價格店洽。圖／Boucheron提供
Histoire de Style, The Power of Couture高級珠寶系列Col（衣領）項鍊，價格店洽。圖／Boucheron提供

珠寶的存在，除了帶人領略寶石的珍稀，更是人們對精緻事物與創意想像的真實結合。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）日前發表了2024年的「Histoire de Style, The Power of Couture」全新高級珠寶系列，將高級訂製服中材料的創意、與相對堅硬的高級珠寶巧妙結合，透過全數24款頂級珠寶，展現古典也當代的法式奢華想像。

The Power of Couture系列大量使用了水晶、鑽石與白金為珠寶的主要素材，除了呈現吻合巴洛克風格的特色，更帶有一種源自古典的聖潔印象，卻又摩登、當代。品牌創意總監Claire Choisne在註記中表示，「創作此系列的最大挑戰，在於將織品的特性融入堅實的黃金及寶石之間。」

原來全系列的靈感是由品牌創始人Frédéric Boucheron之父、Louis Boucheron先生曾在巴黎擔任布商的歷史，Claire Choisne因而從各種訂製服的細節像是蝴蝶結、針織品、羅緞、絨球、蕾絲、獎章、鈕釦、刺繡、肩章得到大量啟發。

最特殊的一款單品首推以蝴蝶結為名的noeud珠寶套組，磨砂水晶的啞光效果與鑽石的銳利形成光芒的對比，項鍊本身由435顆磨砂長方形切割水晶組成、並鑲嵌一顆4.05 克拉 F VVS2梨形鑽石為主石，可轉換式的珠寶共有6種配戴方式，尤其在羅緞蝴蝶結的底部並有著精細的金屬裝置，可讓蝴蝶結的下方羅緞改變方向、轉化為胸針或肩飾，是極具巧思的聰慧之作，所費工時長達2,600小時；Tricot（針織品）系列的項鍊與手環則則將水晶加以噴砂打磨，並以鎳鈦諾電纜（鎳鈦合金）串接，除了賦予原始部落的民族風格想像，更將傳統金屬獲織料的想像，大膽以水晶進行色彩、質地的雙重轉譯，格外令人激賞。

全系列另包含飾帶（aiguillette）、肩章（épaulettes）、鈕釦（boutons）、獎章（médaille）...等多個系列，這些原本莊嚴、象徵權力結構的元素，並為Boucheron創意總監Claire Choisne重新解構，「我決定以解構服飾的權力符碼加以重新挪用......這一個系列被設計為一套允許以多重方式配戴的珍貴套件，在多重元素中進行選擇以創造自我風格。」

像是肩章（épaulettes）系列的一款珠寶便從1902年時品牌曾為威爾斯王妃Mary De Teck所製作的王冠再出發：左右成對的「肩章」將成為禮服外側的閃耀裝飾：對稱、權威感且充滿結構感，但一旦左右結合時，又可組合成為單一款式的手鐲。在結構、風格之間的自由切換，完全視其佩戴者的自由意志，因而將話語權交還由獨立主體。全世界獨一無二僅一款，實際台幣價格將在抵台後另行公佈。

Boucheron日前發表了Histoire de Style, The Power of Couture 2024全新高級珠寶系列。圖／Boucheron提供
Boucheron日前發表了Histoire de Style, The Power of Couture 2024全新高級珠寶系列。圖／Boucheron提供
Histoire de Style, The Power of Couture高級珠寶系列Tricot（針織品）項鍊，鑲嵌2.01克拉鑽石、水晶、白金材質，價格店洽。圖／Boucheron提供
Histoire de Style, The Power of Couture高級珠寶系列Tricot（針織品）項鍊，鑲嵌2.01克拉鑽石、水晶、白金材質，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron不僅挑戰世俗對高級珠寶的想像，更以形式、結構、色彩的頻繁實驗，展現銳意創新。圖／Boucheron提供
Boucheron不僅挑戰世俗對高級珠寶的想像，更以形式、結構、色彩的頻繁實驗，展現銳意創新。圖／Boucheron提供
Histoire de Style, The Power of Couture高級珠寶系列Médailles胸針，價格店洽。圖／Boucheron提供
Histoire de Style, The Power of Couture高級珠寶系列Médailles胸針，價格店洽。圖／Boucheron提供
鈕釦、刺繡、肩章，高級訂製服的細節成為Boucheron 2024 Histoire de Style高級珠寶的靈感泉源。圖／Boucheron提供
鈕釦、刺繡、肩章，高級訂製服的細節成為Boucheron 2024 Histoire de Style高級珠寶的靈感泉源。圖／Boucheron提供
使用4.05克拉梨形切割鑽石與水晶的白金Noeud（蝴蝶結）項鍊，具有多樣化的配戴可能，是本次發表最精彩的一款轉換式珠寶。圖／Boucheron提供
使用4.05克拉梨形切割鑽石與水晶的白金Noeud（蝴蝶結）項鍊，具有多樣化的配戴可能，是本次發表最精彩的一款轉換式珠寶。圖／Boucheron提供
在Boucheron創意總監Claire Choisne巧思下，2024高級珠寶系列將訂製服的精神與珠寶完美無縫接軌再轉譯。圖／Boucheron提供
在Boucheron創意總監Claire Choisne巧思下，2024高級珠寶系列將訂製服的精神與珠寶完美無縫接軌再轉譯。圖／Boucheron提供

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