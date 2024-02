Boucheron全新2024高級珠寶 珠寶與訂製服的無縫接軌

珠寶的存在,除了帶人領略寶石的珍稀,更是人們對精緻事物與創意想像的真實結合。法國珠寶品牌寶詩龍(Boucheron)日前發表了2024年的「Histoire de Style, The Power of Couture」全新高級珠寶系列,將高級訂製服中材料的創意、與相對堅硬的高級珠寶巧妙結合,透過全數24款頂級珠寶,展現古典也當代的法式奢華想像。

The Power of Couture系列大量使用了水晶、鑽石與白金為珠寶的主要素材,除了呈現吻合巴洛克風格的特色,更帶有一種源自古典的聖潔印象,卻又摩登、當代。品牌創意總監Claire Choisne在註記中表示,「創作此系列的最大挑戰,在於將織品的特性融入堅實的黃金及寶石之間。」

原來全系列的靈感是由品牌創始人Frédéric Boucheron之父、Louis Boucheron先生曾在巴黎擔任布商的歷史,Claire Choisne因而從各種訂製服的細節像是蝴蝶結、針織品、羅緞、絨球、蕾絲、獎章、鈕釦、刺繡、肩章得到大量啟發。

最特殊的一款單品首推以蝴蝶結為名的noeud珠寶套組,磨砂水晶的啞光效果與鑽石的銳利形成光芒的對比,項鍊本身由435顆磨砂長方形切割水晶組成、並鑲嵌一顆4.05 克拉 F VVS2梨形鑽石為主石,可轉換式的珠寶共有6種配戴方式,尤其在羅緞蝴蝶結的底部並有著精細的金屬裝置,可讓蝴蝶結的下方羅緞改變方向、轉化為胸針或肩飾,是極具巧思的聰慧之作,所費工時長達2,600小時;Tricot(針織品)系列的項鍊與手環則則將水晶加以噴砂打磨,並以鎳鈦諾電纜(鎳鈦合金)串接,除了賦予原始部落的民族風格想像,更將傳統金屬獲織料的想像,大膽以水晶進行色彩、質地的雙重轉譯,格外令人激賞。

全系列另包含飾帶(aiguillette)、肩章(épaulettes)、鈕釦(boutons)、獎章(médaille)...等多個系列,這些原本莊嚴、象徵權力結構的元素,並為Boucheron創意總監Claire Choisne重新解構,「我決定以解構服飾的權力符碼加以重新挪用......這一個系列被設計為一套允許以多重方式配戴的珍貴套件,在多重元素中進行選擇以創造自我風格。」