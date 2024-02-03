台糖肉片檢出瘦肉精 台中衛生局長判斷：不是刀具面受汙染

台中市衛生局把關年節肉品食安，抽驗出國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，震驚國內食品業。衛生局長曾梓展說，因為是均質、反覆的檢驗肉片，肉裡都存在0.002ppm的西布特羅，所以初步判斷應該不是刀具面受汙染，而是食材裡均勻分布瘦肉精。

衛生福利部2012 年修正「動物用藥殘留標準」，將牛肉中的萊克多巴胺殘留最大容許值訂為0.01 ppm，其他肉品類別則未訂定，代表不得驗出。曾梓展說，國內近10年、檢驗了1萬9千多件的國產和進口豬肉瘦肉精，都未曾檢出，此次卻首次檢出，從源頭飼養到產品，每一環節都該調查，以了解何以會檢出瘦肉精。

曾梓展下午率食品藥物安全處再赴台灣大道四道的家樂福和中工二路的全聯，除了了解檢出的肉品下架情形，也針對台糖豬肉產品擴大稽查，新科立委黃健豪也到場關心。

曾梓展從台糖專櫃裡取出一份肉片交由稽查人員當場用萊克多巴胺快速試劑檢驗，結果呈現陰性，表示未含萊克多巴胺瘦肉精，但整份肉稍後還會帶回實驗室進一步化驗，針對21項藥物檢測。一行人今天取回8件豬肉豬品。

他說，目前看起來，台中的大賣場裡的台糖安心豚梅花肉片應該都下架了，但其他縣市執行的如何還待了解。目前除了在台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精，其他部位的肉，甚至是內臟或是皮等，就有待農業部進一步溯源了解。