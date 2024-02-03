有意識地消費 Prada Re-Nylon系列 淨化、回收、再展開

永續、環保已是近年的消費產業主流價值之一，但正因為永續價值當道，如何落實真正的「永續」、而非「漂綠」，相當考驗主觀意識。持續生產和環保本就帶有相對矛盾的意識，但現今卻有時尚品牌提出新觀點：不再使用全新素材的複合製品，或將成為另翼的風格解方。

時尚大廠Prada日前推出了2024年的「Re-Nylon」系列形象廣告，開宗明義強調一件事：將所有的原生尼龍生產轉化為「再生尼龍」，白話文：Prada新製品中的尼龍材質皆非新品，屬可再生尼龍紗線ECONYL®、可不斷循環利用，同時品質與原生尼龍無二，更是Prada身為奢侈品品牌對可持續性的宣示與承諾。

嚴格來說ECONYL®並非全新發明，過去數年在高級鐘錶領域已有不少品牌如百年靈（Breitling）、雅典（Ulysse Nardin）、沛納海（PANERAI）都曾推出過ECONYL®材質的尼龍錶帶，同時Prada也在去年9月與同樣源自義大利的沛納海合作，將使用ECONYL®的Prada Re-Nylon融入錶帶，成為又一次的義式生活風格聯乘。

Prada的Re-Nylon系列先從海廢、垃圾掩埋場所收集的塑膠與來自全世界的紡織纖維廢料，透過回收與淨化製成再生尼龍，其中並經複雜的降解與再聚合過程，同時該系列的紗線皆以循環的方式生產。Prada Re-Nylon系列並推出一系列全新情境視覺，將無論是雙肩包、手提包、郵差包、單肩包、手提旅行包，全數合成以各式各樣的地景俯瞰底圖：像是在海洋中遺世獨立的小島、美麗茂密的樹林、被翠綠洋流拍打的海岸、帶有奇幻紅色岩石的沙灘......在對比上Prada黑色Re-Nylon包款的同時，好像也讓人多留心了這個地球上的原始地理風貌，感知到了原生、自然與美。

不僅如此，Prada集團與聯合國教科文組織（UNESCO）旗下的「政府海洋學委員會」（IOC）先從2019年開始一同推行Sea Beyond的教育計劃，嘗試以教育提升對海洋知識、海洋意識的認知，自2023年7月開始，Prada Re-Nylon系列的1%收益更開始支持Sea Beyond計畫，將消費的力量匯聚成河、進而倡議觀念的遞傳與養成。