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慕軒飯店Ｘ海洋拉娜 送旅行組！身分證對中兩碼再優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「MADISON x LA MER情人節住房專案」雙人入住每晚8,999元起，好禮再加碼：身份證字號凡有「1、3、4」任兩碼，可享客房平日入住延遲退房兩小時。圖/慕軒飯店提供
「MADISON x LA MER情人節住房專案」雙人入住每晚8,999元起，好禮再加碼：身份證字號凡有「1、3、4」任兩碼，可享客房平日入住延遲退房兩小時。圖/慕軒飯店提供

國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店攜手頂級奢華品牌海洋拉娜，即日起至3月26日推出「MADISON x LA MER情人節住房專案」，雙人入住每晚8,999元起，住就送LA MER海洋拉娜限量四件旅行組(市價4,753元)。再加碼：身份證字號有「1、3、4」任兩碼，可享客房平日入住延遲退房兩小時，入住套房類型的旅客，則享有入住24小時的專屬時光(限量優惠)。

此專案另含客製化法式手工甜品「大湖草莓自製優格乳酪慕斯」、「征服者香料苦甜巧克力蛋糕」，以及粉紅氣泡酒。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

慕軒飯店與海洋拉娜攜手合作，也包括打造品牌聯名的空間，從外牆陳設至大廳，一改海洋拉娜招牌綠的經典視覺，使用頂級「創世紀原晶」系列，呈現低調具有質感的咖金元素，讓飯店展現宛如紐約上東城般的摩登時尚感，搭配館內的法國皇室御用水晶，給予受邀的海洋拉娜VVIP頂級的視覺宴饗。

搭配即將到來的情人節，兩大品牌同步推出「MADISON x LA MER」情人節住房專案，預定該專案者身分證字號中有「１」、「３」、「４」任兩碼，還能享有客房平日入住延後退房兩小時至13:00。

慕軒飯店與海洋拉娜攜手合作，展現全新空間。圖/慕軒飯店提供
慕軒飯店與海洋拉娜攜手合作，展現全新空間。圖/慕軒飯店提供

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