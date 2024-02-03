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懶人包／法國人會生氣？韓國「扁可頌、可頌鍋巴」爆紅 台灣價位、哪裡買

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: IG／susiesusie2023、FB／懿品乳酪菓子手造所

文／劉又瑋

被法國人發揚光大的可頌麵包，去（2023）年底在韓國有了不一樣的發展！當地咖啡廳和超商陸續推出各種「扁可頌」商品，這股風潮很快就吹進台灣，去年12月下旬，台北出現全台第一家販售「扁可頌」的咖啡廳，一推出迅速在IG成為熱門話題。究竟把可頌壓扁有什麼樣的魅力？全台哪裡買得到、各店售價又是如何？《網路溫度計》一次整理好分享給大家。

可頌壓扁變「多層次餅乾」　韓國大流行紅進台灣

風靡韓國的「扁可頌」，比起一般可頌多加兩道公序，先將烘烤完成的可頌用擀麵棍擀平，再放入平底鍋煎至兩面香酥，品嘗起來就會變成兼具餅乾酥脆、可頌多層次，雙重口感的滋味，韓國人又將這款香酥新食物稱作「可頌鍋巴（크룽지）。吃法除了與正常可頌一樣撒上糖粉，也可以一半沾裹各種醬料，或是浸泡咖啡、夾著冰淇淋品嚐，體驗略帶濕潤的口感。

被法國人發揚光大的可頌麵包，去（2023）年底在韓國有了不一樣的發展，當地咖啡廳和超商陸續推出各種「扁可頌」商品，這股風潮很快就吹進台灣，去年12月下旬，台北出現全台第一家販售「扁可頌」的咖啡廳，一推出迅速在IG成為熱門話題。究竟把可頌壓扁有什麼樣的魅力，全台哪裡買得到，各家店售價又是如何，《網路溫度計》一次整理好分享給大家。

▲ 韓國便利商店GS25販售的包裝「扁可頌」（크룽지）。
image source: IG／gs25_official

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，「扁可頌」近三個月網路聲量共2,566筆，去年11月24日美食部落客Song於IG分享，他在韓國超商買到的包裝扁可頌，這款新滋味首度引起台灣人注意。單日聲量最高峰出現在12月22日，台北咖啡廳Brunchhaus成為全台第一家販售扁可頌的店家，產品在IG引起廣大迴響，累積聲量234筆，之後台灣各地出現不同店家販賣，延續話題熱度。

被法國人發揚光大的可頌麵包，去（2023）年底在韓國有了不一樣的發展，當地咖啡廳和超商陸續推出各種「扁可頌」商品，這股風潮很快就吹進台灣，去年12月下旬，台北出現全台第一家販售「扁可頌」的咖啡廳，一推出迅速在IG成為熱門話題。究竟把可頌壓扁有什麼樣的魅力，全台哪裡買得到，各家店售價又是如何，《網路溫度計》一次整理好分享給大家。

▲ 「扁可頌」近三個月聲量趨勢變化。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》

關鍵字找「扁可頌」絕配飲品　多家販售價位大不同

從「扁可頌」近三個月熱門關鍵字發現，來自「韓國」成為第一名詞彙，前八名還包括「好吃、口感、美食、甜點、口味、搭配、咖啡」等，其中「搭配咖啡」一起出現，可發現網友認為這款新食品，配著咖啡享用最對味。台灣目前已有多家店鋪販售「扁可頌」，北、中、南以及連鎖店都有賣，其中最便宜價位不到40元，提供給想要嚐鮮的大家，各種不同選擇。

被法國人發揚光大的可頌麵包，去（2023）年底在韓國有了不一樣的發展，當地咖啡廳和超商陸續推出各種「扁可頌」商品，這股風潮很快就吹進台灣，去年12月下旬，台北出現全台第一家販售「扁可頌」的咖啡廳，一推出迅速在IG成為熱門話題。究竟把可頌壓扁有什麼樣的魅力，全台哪裡買得到，各家店售價又是如何，《網路溫度計》一次整理好分享給大家。

▲ 「扁可頌」近三個月熱門關鍵字。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》

台灣販售「扁可頌」店家整理

Brunchhaus（全台第一家）

地址：台北市大同區民權西路225巷12號1樓
售價：130元／個

巴蕾麵包－大業店

地址：台中市南屯區大業路188號
售價：55元／個

丹妮莎麵包花園、湯暮麵包餐車

地址：南投縣草屯鎮碧山南路27號（丹妮莎）、南投定點餐車（湯暮）
售價：40元／個

Coffee Nonstop不停咖啡室

地址：台南市東區東和路9號1樓
售價：90元／個

蘇西 Susie 千層酥甜點（全台最大）

地址：高雄市新興區錦田路11號
售價：正常版38元／個、巨大版175元／個

木上．角食

地址：高雄市鼓山區裕誠路2046號
售價：55元／個

八蒜包手作現烤（連鎖店）

售價：85元／個

八月堂（連鎖店）

售價：59元／個

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月01日至2024年01月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『扁可頌』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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