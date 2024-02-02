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Bottega Veneta 24春夏形象廣告...恣意探索 自由且歡快

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Lauren編織皮革斜背手拿包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Lauren編織皮革斜背手拿包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供

時尚之所以令人著迷，正因為神奇的想像力帶人前往未曾見聞的驚喜境界。Bottega Veneta近日發表了2024春夏形象廣告，由創意總監Matthieu Blazy督軍，借日常生活中的場景但賦予想像力，呈現出如荷馬史詩般的「奧德賽」奇妙園地。

掌鏡的攝影師Alec Soth與品牌創意總監Matthieu Blazy一同前往了日本，並將公園中的裝置轉化為創意的遊樂園。溜滑梯一側的魚形踏腳處忍不住讓人聯想到品牌Sardine包款醒目的金屬把手；包款與洋裝上的流蘇與抽鬚處理對比上背景的鴿子裝置，帶出了自由、飛躍的聯想；身穿成套黑色西裝的男子手腳從鏤空的蘑菇中伸展而出，像是展現出了真實的自己；另一名身穿黑色抽鬚處理連身長裙的女子則在豔陽下、隨意坐倚在唯一一款的紅白雙色熊貓搖搖椅上，展示了特異獨行的鮮明存在。

透過這些質樸裝置，不僅凸顯出Bottega Veneta 2024春夏時裝、包款與鞋履的前衛性與工藝特質，更帶出本季品牌嘗試強調的核心價值：自由、歡樂、勇於嘗試並恣意探索，風格、就在彼處悄然生成。

女子在豔陽下隨意坐倚在熊貓搖搖椅上，展示著特異獨行的鮮明存在。圖／Bottega Veneta提供
女子在豔陽下隨意坐倚在熊貓搖搖椅上，展示著特異獨行的鮮明存在。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta的2024春夏形象廣告，由品牌創意總監Matthieu Blazy指導、攝影師Alec Soth負責掌鏡。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta的2024春夏形象廣告，由品牌創意總監Matthieu Blazy指導、攝影師Alec Soth負責掌鏡。圖／Bottega Veneta提供
Helium酒紅色孟克皮鞋，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Helium酒紅色孟克皮鞋，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta的2024春夏形象廣告將公園中的裝置轉化為奇妙創意的遊樂園。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta的2024春夏形象廣告將公園中的裝置轉化為奇妙創意的遊樂園。圖／Bottega Veneta提供
Sardine編織皮革異材質手提包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Sardine編織皮革異材質手提包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供

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