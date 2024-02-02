贈菜、送干貝、和牛免費吃！王品6品牌 春節優惠懶人包

新春歡樂的2月，走春訪友少不了拍照記錄生活、大啖好料，王品旗下6品牌春節期間，各有優惠與活動，開吃之前不妨做點功課，可以小省一筆。

●Oh my!原燒

「Oh my!原燒」首度設計10款「新年限定IG濾鏡」，搭配圖框上逗趣的開運標語，例如「吃點牛肋條 薪水往上調」、「吃點牛五花 有錢放肆花」和「吃點六小福 一拿牌就胡」，讓IG玩家盡情拍一波，2/5起於官方FACEBOOK貼文公開IG濾鏡連結，2/29前用其拍攝並追蹤標記IG官方帳號「#ohmyyakiyan_official」，內用消費時出示畫面，每人可免費兌換干貝1顆。

此外，2/26前，能用399元優惠價加購「日澳和牛拼盤」。2/6前，消費任一套餐即贈限量春聯，掃描春聯上的QRcode可於開工後使用「海陸雙拼免費兌換券」1張，活動自開跑三周以來已贈出近8成，有興趣的民眾可得加緊腳步。

●肉次方

2/8前，在「肉次方燒肉放題」單筆消費滿1,688元，則送限量紅包袋一份，掃描紅包袋上QRcode，開工後消費加贈「海滋味拼盤」1份。

2/29前，內用套餐，可用79元銅板價加購「北海道生食級干貝」1份，且加購無上限，還能以限時優惠價888元選購3000ml「Asahi生啤酒」。

●藝奇

2月底前到「藝奇和牛岩板燒 日本料理」消費四客套餐，不僅可抽價值18,800元的「HERZ日本東京職人皮革包」，還能獲得限量紅包袋與「和牛刺身佐櫻花漬」料理長招待券一張。2/14前，憑「藝奇和牛岩板燒 日本料理」的FACEBOOK指定貼文畫面選購任一套餐，享「初霧純米吟釀」迎春加購價318元。

●陶板屋

「陶板屋」2月底前單筆消費滿千就送限量「抽抽卡」，中獎機率100%，可於2/19後使用「套餐9折券」等優惠。2/7前，憑官網指定畫面消費套餐，主餐免費升級為新品「沙朗佐壽喜月見醬」。

●品田牧場

日式豬排專門店「品田牧場」於2月底前消費指定套餐，也贈出張張有獎的限量「龍寶抽抽卡」，最大獎能免費享用338元的套餐一客，如「醬烤味噌豬排」、「里肌豬排」、「辛味黃金豬排」等經典套餐。

●王品牛排

即日起到「王品牛排」消費，即贈每桌限量「春禧紅包袋」。內用消費每桌再送限量「LUCKY刮刮卡」，幸運兒有機會抽中價值1,408元的「澳洲和牛法蘭克牛排主餐」，於2/20～4/15期間到店消費1客套餐，即可兌換。