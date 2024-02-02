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源自羅馬的風格「筆跡」 FENDI全新Selleria包獻新象

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
隨著2024春夏新裝的上市，Selleria縫線並從包款延伸擴展至時裝、配件、珠寶等全品項。圖／FENDI提供
隨著2024春夏新裝的上市，Selleria縫線並從包款延伸擴展至時裝、配件、珠寶等全品項。圖／FENDI提供

隨著春日的來到，FENDI正式發表了Selleria 1925系列的2024春夏女裝新包，包款將馬具縫線、歷史、工藝相結合，添增以明亮輕快色彩，更為2024的新年、巧獻新象。

FENDI的配飾與男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi表示，「精湛工藝是品牌與產品形象非常重要的一環，而Selleria（包款的）縫線正體現了此項特色」；原來Selleria正是羅馬根源的一部分、並與羅馬的馬具大師有著緊密關聯，「慎重與匠心工藝不見得一定需要一個典型的標誌，它是FENDI的標誌，（也）是我們筆跡的一部分。」

FENDI的2024春夏女裝從羅馬馬具大師的作品為出發，蛻變為FENDI Selleria 1925系列中的手工馬鞍縫線，進而出現在包款、時裝、鞋履，甚至為FENDI珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi所巧妙運用，成為FENDI Filo珠寶系列中的風格元素。所謂的Selleria縫線最早是由Silvia Venturini Fendi的祖母、Adele Fendi以當時的Selleria縫線雛形與羅馬馬具大師合作，而2024的「Selleria手工馬鞍縫線」則具有與原型高度相似的設計，並採用皮革粗縫針法，強化了裝飾意味；每一款Selleria系列包款更將配有一枚銀色飾牌，其上印有個別序號與義大利文，以強調該系列緣起的1925年，代代相承。

Selleria 1925系列包款將涵蓋Baguette、Mini Baguette、PeekabooISeeU Petite、PeekabooISeeU Small包款等多個型號與尺寸，其中Baguette共有米色、藍色、棕色多種選擇，Mini Baguette則將皮肩帶結合了金屬鍊條、份外俐落，另有黃、朱紅、淡藍多色，全系列訂價約自82,000元至19萬6,000元不等，並從2月8日起、全面問世。

全系列包款將包含Baguette、Mini Baguette、PeekabooISeeU Petite、PeekabooISeeU Small包款等多個型號與尺寸。圖／FENDI提供
全系列包款將包含Baguette、Mini Baguette、PeekabooISeeU Petite、PeekabooISeeU Small包款等多個型號與尺寸。圖／FENDI提供
緣自1925年的「Selleria手工馬鞍縫線」，不僅是機能性的工藝技法，更是FENDI與羅馬的風格「筆跡」。圖／FENDI提供
緣自1925年的「Selleria手工馬鞍縫線」，不僅是機能性的工藝技法，更是FENDI與羅馬的風格「筆跡」。圖／FENDI提供
FENDI Selleria系列PeekabooISeeU淺藍色款，19萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI Selleria系列PeekabooISeeU淺藍色款，19萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI Selleria系列迷你Baguette包紅色款，82,000元。圖／FENDI提供
FENDI Selleria系列迷你Baguette包紅色款，82,000元。圖／FENDI提供
FENDI Selleria系列迷你Baguette包棕色款，82,000元。圖／FENDI提供
FENDI Selleria系列迷你Baguette包棕色款，82,000元。圖／FENDI提供

FENDI 羅馬

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