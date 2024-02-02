源自羅馬的風格「筆跡」 FENDI全新Selleria包獻新象

隨著春日的來到，FENDI正式發表了Selleria 1925系列的2024春夏女裝新包，包款將馬具縫線、歷史、工藝相結合，添增以明亮輕快色彩，更為2024的新年、巧獻新象。

FENDI的配飾與男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi表示，「精湛工藝是品牌與產品形象非常重要的一環，而Selleria（包款的）縫線正體現了此項特色」；原來Selleria正是羅馬根源的一部分、並與羅馬的馬具大師有著緊密關聯，「慎重與匠心工藝不見得一定需要一個典型的標誌，它是FENDI的標誌，（也）是我們筆跡的一部分。」

FENDI的2024春夏女裝從羅馬馬具大師的作品為出發，蛻變為FENDI Selleria 1925系列中的手工馬鞍縫線，進而出現在包款、時裝、鞋履，甚至為FENDI珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi所巧妙運用，成為FENDI Filo珠寶系列中的風格元素。所謂的Selleria縫線最早是由Silvia Venturini Fendi的祖母、Adele Fendi以當時的Selleria縫線雛形與羅馬馬具大師合作，而2024的「Selleria手工馬鞍縫線」則具有與原型高度相似的設計，並採用皮革粗縫針法，強化了裝飾意味；每一款Selleria系列包款更將配有一枚銀色飾牌，其上印有個別序號與義大利文，以強調該系列緣起的1925年，代代相承。