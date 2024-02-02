年假看片快筆記！Apple TV+這5部熱門作品限時免費看 瑪利歐、芭比新片限時優惠190元

年假就是要躺著當沙發馬鈴薯！Apple TV+為影迷們送上限定好康優惠，除了有《超級瑪利歐兄弟電影版》、《Barbie芭比》、《蜘蛛人：穿越新宇宙》等熱賣強片限時特惠190元起，還有賀歲喜劇15元租片銅板價，而內行的民眾都知道，每年過年Apple TV都會推出非常超值的電影套裝組合價，經典系列電影入手現在正是時候。

Apple TV+今年更特別精選《君主計畫：神祕組織與怪獸之謎》、《神之雫》、《末日地堡》、《基地》和《史努比歡樂秀》5部熱門好評Apple Originals原創作品，請大家免費看前3集，春節假期隨時隨地拿起裝置看到飽。

《君主計畫：神祕組織與怪獸之謎》為傳奇影業繼《哥吉拉大戰金剛》後打造的史詩級影集，帶你踏上震撼的冒險旅程。經典必看《神之雫》，為日本同名人氣漫畫改編，繼承人與門生之間高潮迭起的品酒對決。《末日地堡》暢銷反烏托邦小說改編。在地底深處，有位工程師不惜冒著生命危險挖掘真相。