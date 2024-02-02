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「繁花」爆紅贏家！雅詩蘭黛完美置入 劇中靈效乳霜曝光

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
熱門電視劇「繁花」中，雅詩蘭黛巧妙置入，被稱為大贏家。圖／摘自雅詩蘭黛小紅書官方帳號
熱門電視劇「繁花」中，雅詩蘭黛巧妙置入，被稱為大贏家。圖／摘自雅詩蘭黛小紅書官方帳號

由大導演王家衛執導的「繁花」，一播出就引發熱烈討論，更帶動起龐大商機，而劇中以90年代上海為背景，胡歌、辛芷蕾、馬伊俐、唐嫣等明星演出，最讓人眼花撩亂，就是劇中的場景設計、鏡頭畫面、服裝造型等，都經過細細考究。劇中也有不少置入，除了精品之外，被網友稱為置入大贏家的就是保養品牌雅詩蘭黛。

在劇中，精品店主理人向富太太們推薦的頂級乳霜，即是當時全上海名媛仕女口中最驚艷「靈效」的「雅詩蘭黛白金乳霜」，在劇中巧妙的置入，包括巧妙拍攝華麗的店面，主角們出場時，也能見到雅詩蘭黛的乳霜，在金色的瓶身中，更巧妙呼應「繁花」整體的色調，展現出奢華不凡。

雅詩蘭黛在1956年，推出全世界第一瓶奢華乳霜，當時的售價比擬高級家電，以科技激發奢華的保養成分，當時在名流仕女間引發旋風。

搭上「繁花」的風潮，雅詩蘭黛今年推出全新的白金級黑鑽松露逆時煥顏霜，聯手哈佛大學及麻省理工學院，找出肌膚逆齡的關鍵「SIRTUINS長壽肌因」，歷年來發表20多篇專業學術期刊，於全球獲得29項專利認證。

雅詩蘭黛白金級黑鑽松露逆時煥顏霜，能夠啟動 逆齡緊緻、煥白透亮，加入天然萃取成分黑鑽松露精萃，展現出輕盈質地，還能強韌肌膚屏障，被譽為人生第一罐頂級抗老乳霜首選。

熱門電視劇「繁花」中，雅詩蘭黛巧妙置入，被稱為大贏家。圖／摘自雅詩蘭黛小紅書官方帳號
熱門電視劇「繁花」中，雅詩蘭黛巧妙置入，被稱為大贏家。圖／摘自雅詩蘭黛小紅書官方帳號
雅詩蘭黛白金級黑鑽松露逆時煥顏霜／50ml／12,500元。圖／摘自雅詩蘭黛小紅書官方帳號
雅詩蘭黛白金級黑鑽松露逆時煥顏霜／50ml／12,500元。圖／摘自雅詩蘭黛小紅書官方帳號

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