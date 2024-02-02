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阿里山限定賞櫻蒸汽主題列車 首梯2月26日開放網路購票
賞櫻季將至，阿里山賞櫻蒸汽主題列車「綻放舞櫻」將在3月11、18日啟航，僅開放4梯，總限額320人的限定行程，林鐵及文資處今天指出，首梯訂票將於2月26日上午10點，網路預約購票，費用每人2399元，含林鐵車資、餐點、達人黃源明領路、導覽費及林鐵紀念品。
今年花季林鐵及文資處推出「綻放舞櫻」主題遊程，由漫步在雲端的阿里山攝影達人黃源明領路，搭乘國內外知名的國寶級31號蒸汽火車，附掛台灣檜木所打造的車廂，暢遊園區林間，感受全台最高車站的鐵道浪漫春季遊程。
林鐵及文資處副處長周恆凱表示，綻放舞櫻主題列車限定4梯次，行駛3月11及18日上、下午各1梯次（活動都在阿里山森林遊樂區內），費用每人2399元，每梯次皆限額80人，首梯於2月26日上午10點官網開放訂票。
綻放舞櫻主題列車，將帶領遊客深度前往私房景點拍攝美照，其中包含蒸汽火車於沼平車站駛出，沿S形軌道騰雲駕霧與粉嫩櫻花入鏡合影，遊客坐小火車賞櫻花，也是阿里山櫻花季最具特色及代表性的遊程。
林鐵及文資處提醒，主題列車遊程一律採網路預約購票，各車站窗口現場不發售此遊程，乘車日（含）前15天上午10點開放訂票，遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網 https://afrch.forest.gov.tw/AllNews 。
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