家樂福攜手日本甜點大師小山進 特製「青森紅玉蘋果派」限時限量限店推出
原物料全透明的家樂福自有烘焙品牌「Nakery裸焙坊」，趕在農曆年前特別攜手日本頂尖烘焙職人小山進師傅，限量推出特製「青森紅玉蘋果派」，蓬鬆輕盈的派皮，多層次酸甜的好滋味，即日起於全台3家店鋪限時限量現烤出爐，日本也同步上市。
小山進師傅曾5次獲得日本《電視冠軍》甜點大師、9次法國巧克力C.C.C.評鑑的巧克力大師殊榮，是日本頂尖烘焙達人。家樂福表示，此次特別專案引進最高等級的青森紅玉蘋果，運用其酸度高的特性，讓蘋果派展現強烈而獨特的香氣，搭配完美比例的布丁餡料，除了在酸甜之外多了奶蛋的香氣，讓民眾不用出國就能享用到日本頂級的美味。
青森紅玉蘋果派即日起於家樂福新店店、淡新店、西屯店的Nakery裸焙坊販售，售價500元，每天早上11:00及下午15:00現烤出爐，每時段各限量15個，民眾可把握出爐時機搶購，享受新鮮現烤的極致美味。
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