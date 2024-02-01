LINE貼圖新年活動又來了！買或送指定應景貼圖抽冰島、夏威夷雙人機票
LINE觀察，整年中大家最愛贈送貼圖的節日就是農曆新年，只要一個簡單的小動作，就可以向遠方親友傳達心意，送上小驚喜。迎接新年，LINE再度推出新年貼圖活動「貼圖樂龍龍」，即日起至2月12日期間，只要購買或贈送活動指定貼圖，即有機會獲得冰島、夏威夷等夢幻景點雙人來回機票；活動期間內只要購買或贈送活動指定貼圖，即有機會獲得冰島、夏威夷等夢幻景點雙人來回機票；2月6日起，完成指定任務還有機會獲得LINE POINTS 888點。
LINE「貼圖樂龍龍」新年活動今年是史上第一次將貼圖、表情貼與主題3類別都包含在活動範圍內，各式新年應景新圖總數超過600組。表情貼運用廣度更多元，無論是單圖使用還是與文字並用都更能發揮創意；聊天室主題更是瞬間可以轉換年節熱鬧氛圍的好幫手。
這次龍年貼圖活動中，有各式求好運主題，不管是要求事業，還是求財運、學業，都有相關主題可以任選，更首度與北港武德宮合作推出開運主題，黑虎將軍坐乘一尾金龍帶財來，為用戶帶來一整年的好運氣。
活動期間更推出三重優惠活動，包括購買或贈送1組「貼圖樂龍龍」活動指定貼圖、表情貼或主題即可獲得1張刮刮卡，開啟刮刮卡就有機會獲得「冰島雙人來回機票」、「夏威夷雙人來回機票」、「萬元黃金」、LINE代幣等大獎，還有不定時加碼活動。付費訂閱LINE貼圖超值方案任一方案，即可獲得LINE代幣30枚。2月6日起只要完成瀏覽「貼圖樂龍龍」活動主頁面1次、於「一對一聊天室」傳送「貼圖樂龍龍」活動貼圖10次的指定任務就能拿獎品券，最高有機會拿到LINE POINTS 888點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言