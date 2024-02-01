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只賣3天！壽司郎「海鮮惠方卷」 吃完享整年好運氣
迎接龍年到來，「壽司郎」自即日起限時推出一系列新春推薦餐點，包括有「豪華軍艦3貫」、「鮭魚卵貝柱」等多種選擇。另外呼應日本的傳統文化，還限時3天推出應景的「惠方卷」，讓民眾可以祈求一整年的好運氣。
在日本的文化中，每年的「節分」（2月3日），都需要朝向「惠方」，一口氣吃完整條的惠方卷，藉此祈求順利一整年。所謂的「惠方」，就是幸運之神「歲德神」的所在方位，每年均會變動，今年的惠方為「東北東」。因此壽司郎自即日起至2月3日期間，限時推出「海鮮惠方卷」，內含有鮪魚、鮭魚、玉子、小黃瓜、鮮蝦、上等星鰻、鮭魚卵、蔥花鮪魚等配料，整卷380元、半卷190元。
除此之外，即日起至2月18日期間，壽司郎也推出多款期間限定品項。「豪華軍艦3貫」集結鮭魚卵軍艦、蟹肉蟹膏軍艦、海膽軍艦等3種口味，每盤120元。另外還有「鮭魚卵貝柱」、「海膽海苔包」、「赤蝦2貫」、「醬煮星鰻」、「稻燒鮭魚腹」、「槍烏賊」、「博多明太子奶油拌麵」、「草莓起司蛋糕」等選擇，每份40～130元。其中「海膽海苔包」原價80元，優惠價60元。
2月5日至2月18日期間，壽司郎也與三得利健益旗下日本膠原蛋白品牌「蜜露珂娜」攜手合作，完成活動指定條件，即有機會抽中蜜露櫻花3入體驗組2盒（市值330元）及內外美麗組（市值3,230元）。活動期間內至全台壽司郎店內用餐，購買「蜜露珂娜櫻花3入體驗組」，原價165元，體驗價99元。
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