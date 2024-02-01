COS打造「可溯源再生性羊毛」系列服飾 讓每次消費都是改變未來的選擇！

即使是出身自快時尚集團，但永續對COS來說不只是口號，而是從內而外，傾盡品牌之力去實踐的。如同近期攜手美麗諾羊毛供應商Nativa™推出的「可溯源再生性羊毛」膠囊系列，就確保了在整個生產供應鏈中每個參與者，包含羊毛與農民，可追溯到最終產品，並經過第三方現場認證。

其實從COS於2022年首次登台開設大店時，就能看到品牌的用心，店門口以大面積森林綠為主色調，塗料裡帶有灰泥質感，呈現質樸感。同時運用大量回收材質，像是石板狀的收銀台表面是由特殊的Richlite材質製成，這是一種由再生紙與酚醛樹脂所製成的複合材料，利用90%的採石場回收石材組成水磨石地板。另外，30%陳列軌道是由可無限回收的鋁所製成，人體展示模型亦是由舊有的模型重新設計，加上特別採用竹子取代傳統硬木家具，以減少其整個生命週期對於環境的影響。整個門市裝潢，採用近七成的呼應永續精神的材質，讓人看到COS的決心。

美麗諾羊毛供應商Nativa™的可溯源再生性羊毛，確保了在整個生產供應鏈中每個參與者，包含羊毛與農民，可追溯到最終產品，並經過第三方現場認證。圖／COS提供

而且COS推出新品的頻率，本就不像其他姐妹品牌，而是以雋永風格和耐用材質著稱，而且每一季都有近3成的款式，都是使用回收再製的物料。和Nativa™合作的產品，則是進一步強化同樣概念，其採購總監Nicolas Sapelli也提到「Nativa™正在開創能頂級美麗諾羊毛的全新生產方式，透過實踐再生農業，並利用區塊鏈技術在整個時尚供應鏈中建立信任與可溯源性。不僅能支援農場的合作夥伴，當消費者在看到Nativa™的名字時，更能相信其品質及背後最為嚴格的環保標準」。

不僅能支援農場的合作夥伴，當消費者在看到Nativa™的名字時，更能相信其品質及背後最為嚴格的環保標準。圖／COS提供

同時隨著COS持續探索可再生的製衣方式，除了運用可溯源羊毛纖維之外，所有針織系列都採用更多永續材質，包括符合負責任羊毛標準（RWS）和負責任馬海毛標準（RMS）雙重認證的羊毛，以及經過回收和再利用的羊毛，融合歷久彌新設計。因為COS跟Nativa™都深信，人人都可喜愛並追求時尚，但不該以勞工、動物或是地球作為代價，「每一次的消費，都是改變未來的選擇！」

除了運用可溯源羊毛纖維之外，COS所有針織系列產品都採用更多永續材質製成。圖／COS提供