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Miu Miu 2024春夏形象 果敢活力也溫柔「盡其在我」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Cailee Spaeny身穿黑色長大衣，但手上提袋卻透出了藍色尼龍繩、藍色格紋襯衫，宛如下一秒就要切換心情、華麗變身。圖／Miu Miu提供
Cailee Spaeny身穿黑色長大衣，但手上提袋卻透出了藍色尼龍繩、藍色格紋襯衫，宛如下一秒就要切換心情、華麗變身。圖／Miu Miu提供

正因身處乍暖還寒的春日，更令人嚮往夏季的來到。時尚品牌Miu Miu發表了2024春夏形象廣告Endless Summer，一系列活力四射的形象視覺，共邀請五位模特兒、演員或歌手入鏡，將洛杉磯的陽光為情境指引，並將鎂光燈重新聚焦在人與服裝：隨性且獨特，令人過目難忘。

中國歌手劉柏辛。圖／Miu Miu提供
中國歌手劉柏辛。圖／Miu Miu提供

本季的形象視覺是由Zoë Ghertner擔任攝影師、Edward Quarmby為創意指導，造型則由Lotta Volkova負責。鏡頭前的丹麥名模May Andersen、曾演出《王冠》的演員Emma Corrin、饒舌歌手Angel Haze、中國歌手劉柏辛、演員Demi Singleton以及美國女演員Cailee Spaeny紛紛成為本季Miu Miu 2024春夏的情境人物。她們提取了多個Miu Miu的經典包款：無論是不同尺寸的Arcadie Matelassé納帕皮革包、Wander Matelassé納帕皮革半月形包款，包款中的物品琳瑯滿目，而人物們究竟是正要出門、準備回家又或前往海灘？無數的可能性為情境賦予了高度趣味、餘蘊深長。

丹麥名模May Andersen。圖／Miu Miu提供
丹麥名模May Andersen。圖／Miu Miu提供

在春夏形象廣告中，人們陸續欣賞到了麂皮的仿舊風格長外套、七分袖的黑色長大衣、印有Miu Miu字樣的皮革小可愛上衣並搭配上皮革長裙與寬版腰帶，又或黑色白字Miu Miu Logo的Polo衫搭配上低腰牛仔褲或抽繩短褲。無論是泳裝、晚禮服或輕盈的羊毛與棉質斜紋西裝布，明快的生活感賦予了人物情緒，本季的淺色棉布與亞麻面料並經特殊處理，加上模特兒們多數戴上1970年代風格的一字眉膠框眼鏡，讓2024的Miu Miu女子在過去與現在的時光縫隙間、自由穿越。

演員Demi Singleton以皮革小可愛搭配皮革長裙、寬版腰帶，玩味十足。圖／Miu Miu提供
演員Demi Singleton以皮革小可愛搭配皮革長裙、寬版腰帶，玩味十足。圖／Miu Miu提供

Miu Miu並透過服裝細節散發出不拘與戲劇性，像是May Andersen以珠飾雞尾酒禮服搭配浴裝，Cailee Spaeny雖穿著黑色長大衣但手上提袋卻透出了藍色尼龍繩、藍色格紋襯衫，宛如下一個瞬間就要切換人格、華麗變身。這種人格與穿著的多變同樣展現在Miu Miu的2024春夏系列，風格時而含蓄內斂、時而果敢積極，而無論場景人物如何變換，風格的核心始終清晰明朗：鼓舞著Miu Miu女子維持愉悅與活力、盡其在我。

Miu Miu發表了2024春夏形象廣告Endless Summer，重新聚焦在人與服裝之上：隨性、活力且獨特。圖／Miu Miu提供
Miu Miu發表了2024春夏形象廣告Endless Summer，重新聚焦在人與服裝之上：隨性、活力且獨特。圖／Miu Miu提供
Miu Miu IVY帆布肩背包，51,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu IVY帆布肩背包，51,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革手提包，12萬元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革手提包，12萬元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革束帶包，81,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革束帶包，81,000元。圖／Miu Miu提供

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