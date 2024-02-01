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限時72小時！燦坤買Dyson現折8% 滿額抽東京雙人機票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Sony倒數限購72小時，推買Sony全系列電視或劇院額外享有燦坤加碼專屬滿額好禮，原廠藍牙喇叭、真無線藍牙耳機或頸掛式揚聲器大方送。圖／燦坤提供
Sony倒數限購72小時，推買Sony全系列電視或劇院額外享有燦坤加碼專屬滿額好禮，原廠藍牙喇叭、真無線藍牙耳機或頸掛式揚聲器大方送。圖／燦坤提供

年終到手，紅包入袋，正是買3C家電的最佳時機！燦坤強打「龍轉錢坤新春購物季」，即日起至2月16日全館大型家電7.5折起、指定筆電直降4.2折，一級能效空調、冰箱可享政府補助最高5,000元，指定4K電視加碼送清淨機、電動牙刷等千元好禮，滾筒洗衣機舊換新最高再送1,000燦坤K幣，空調享免費到府場勘、VVIP級尊榮安裝。燦坤線上購物網住宅燃氣器具促銷實施中，2月底前買熱水器、瓦斯爐享全站8折起，線上領券再打9.5折，還可領政府最高補助3,000元。

除了下殺折扣、燦坤K幣回饋，消費滿888元還有機會抽中台北東京雙人機票。初一至初五期間至燦坤門市選購家電商品消費滿8,888元，天天加碼抽2,000燦坤K幣，2月期間再祭開學開工大補帖，凡購買資通訊商品不限金額再抽1,688燦坤K幣。活動期間不論新舊會員，凡首次綁定燦坤APP還可抽168燦坤K幣。

年前想要入手Dyson的民眾注意了！燦坤自2月2日至2月4日推出指定門市獨家「72小時限時促銷」，Dyson V12s乾溼全能洗地吸塵器、Dyson Supersonic吹風機HD15新色促銷價再直降5%；Dyson強效極靜甲醛偵測空氣清淨機額外享9.2折。另享獨家滿額登錄贈活動，於指定活動門市滿6萬直接送市價16,900元的V8 Slim Fluffy吸塵器、滿10萬送市價28,900元的Zone清淨降噪耳機。

同步推出72小時狂降限購的還有迪朗奇全自動義式咖啡機滿萬折千；買Sony指定電視機種並完成註冊免費送48吋大電視、升級SONY旗艦娛樂組合PS5數位版主機；選購Sony劇院A系列並完成問券註冊送最高價值2,500元「好禮即享券2.0」，燦坤額外獨家加碼送K幣。2月2日起連續4天還有德國百靈、歐樂B、飛利浦、Panasonic 4大品牌共同推出健康美容96小時限時購。2月份還有聲寶、TOSHIBA、特福、象印、羅技陸續推出品牌月活動，滿額現折或送獨家贈品。

寒假搶先備戰新學期換新機，全館筆電下殺4.2折起，Acer、ASUS、MSI、HP、LENOVO 5大筆電大廠加碼祭好禮，Acer 13代文書筆電指定機種加碼送抗菌包，Predator掠奪者電競系列則送Wi-Fi 6路由器；MSI指定筆電加碼送電競滑鼠及後背包，指定Katana RTX 4060獨顯機種，獨家送價值2,999元的Type C可折疊高質感耳機；指定款LENOVO LOQ 12代RX 4050獨顯筆電，市場獨殺震撼價23,999元加贈後背包。買遊戲主機加購PS、Switch任2片遊戲片享會員價再折5%優惠。

三星Galaxy S24旗艦系列新機開賣，燦坤獨家贈「星愛AI有你大禮包」5選1，高階款推薦最高回饋總價值9,380元的「安心大禮包」（燦坤K幣、Just Care行動裝置險及商周共學圈1年期），或任選三星Buds2 Pro、大金空氣清淨機；使用悠遊付付款再享獨家限量2,000元現金回饋券。購買三星指定手機/平板登錄享YouTube Premium最高享免費試用3個月。

寒假備戰新學期換新機，全館筆電下殺4.2折起，5大筆電大廠加碼祭好禮。圖／燦坤提供
寒假備戰新學期換新機，全館筆電下殺4.2折起，5大筆電大廠加碼祭好禮。圖／燦坤提供
燦坤大家電限時折扣中，滾筒洗衣機舊換新最高再送1,000燦坤K幣。圖／燦坤提供
燦坤大家電限時折扣中，滾筒洗衣機舊換新最高再送1,000燦坤K幣。圖／燦坤提供
燦坤強打「龍轉錢坤 新春購物季」開跑，滿額抽東京雙人來回機票。圖／燦坤提供
燦坤強打「龍轉錢坤 新春購物季」開跑，滿額抽東京雙人來回機票。圖／燦坤提供
Dyson乘風破浪72小時限時下殺、最高現折8%。圖／燦坤提供
Dyson乘風破浪72小時限時下殺、最高現折8%。圖／燦坤提供

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