限時72小時！燦坤買Dyson現折8% 滿額抽東京雙人機票

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同步推出72小時狂降限購的還有迪朗奇全自動義式咖啡機滿萬折千；買Sony指定電視機種並完成註冊免費送48吋大電視、升級SONY旗艦娛樂組合PS5數位版主機；選購Sony劇院A系列並完成問券註冊送最高價值2,500元「好禮即享券2.0」，燦坤額外獨家加碼送K幣。2月2日起連續4天還有德國百靈、歐樂B、飛利浦、Panasonic 4大品牌共同推出健康美容96小時限時購。2月份還有聲寶、TOSHIBA、特福、象印、羅技陸續推出品牌月活動，滿額現折或送獨家贈品。

寒假搶先備戰新學期換新機，全館筆電下殺4.2折起，Acer、ASUS、MSI、HP、LENOVO 5大筆電大廠加碼祭好禮，Acer 13代文書筆電指定機種加碼送抗菌包，Predator掠奪者電競系列則送Wi-Fi 6路由器；MSI指定筆電加碼送電競滑鼠及後背包，指定Katana RTX 4060獨顯機種，獨家送價值2,999元的Type C可折疊高質感耳機；指定款LENOVO LOQ 12代RX 4050獨顯筆電，市場獨殺震撼價23,999元加贈後背包。買遊戲主機加購PS、Switch任2片遊戲片享會員價再折5%優惠。