雙北首家LOPIA今開幕 多樣化熟食、壽司午晚餐一站解決

Global Mall=@R環球購物中心@=a href='/search/tagging/2/新北' rel='新北' data-rel='/2/141325' class='tag'>新北中和，引進日本大型連鎖超市「LOPIA」今日在B2樓層開幕登場，為台灣3號店也是雙北首店，中和LOPIA提供日本產地直送水果、多樣肉品、種類豐富的外帶熟食，包括便當、現烤披薩及怪獸漢堡，還有新鮮手作壽司自由搭配，以及多樣零食泡麵、LOPIA獨家商品等，共計約5千品項商品，環球購物中心指出，LOPIA將與B2同樓層生活雜貨、生鮮商品及小飯館多個品牌串聯成為「新北人的美食廚房」。

環球購物中心新北中和LOPIA超市賣場面積約110坪，分為五大區：熟食區、生鮮水果區、鮮魚區、精肉區及食品區。因應新北中和周邊家庭主力客群之需求，一入口規畫為「外帶熟食區」，從便當、日本店單日熱賣達2000盒的現烤披薩、份量十足的怪獸漢堡、大亨堡及各式炸物包括炸牡蠣、炸豬排等，甚至現烤全雞，數十種熟食品項，滿足在地客午、晚餐需求。

因應開幕慶，首度設立日式祭典小吃主題區，包括多項日本打卡必吃美食，整顆蘋果製作的蘋果糖、章魚燒、日式煎餅、烤玉米、日式炒麵等。入口區另一側為「生鮮水果區」，有多項從日本產地直送的水果，包括蜜柑、草莓、葡萄等。

日式壽司廣受台灣人喜愛，「鮮魚區」有新鮮現作的多樣壽司，無論是鮮美的鮭魚、黑鮪魚、干貝、赤蝦等，近20款壽司提供民眾自由搭配，另還有多款生魚片、海鮮丼飯等。並因應日本不同重要節慶推出傳統美食，2024年的日本節分日期為2月3日，因此即日起至2月3日推出日本節分「惠方卷」，為環球首賣限定。

「食品區」則有琳瑯滿目的零食、泡麵、餅乾、沾醬等，就像來到日本必逛超市巡禮，其中還有多款為LOPIA自有品牌獨家商品或是日本季節限定商品；另日本LOPIA熱賣，累積銷售達400萬條的原創起司蛋糕，冷凍區還有日本甜點像是今川燒、烤丸子等也都買得到。

新北中和LOPIA開幕優惠，即日起至2月3日人氣保冷袋單個優惠價100元(原價300元)，每天限量500個；同時也推出多種黑毛和牛優惠及開幕抽獎。