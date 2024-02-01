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全國電子春節狂送購物金再抽龍年金條 空調早販最高回饋2.2萬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全國電子新春優惠大家電滿5,000元送500春節購物金，空調最高回饋22,000元，購買指定滾筒洗衣機、乾衣機加碼送1000元折價券再抽iPhone 15。圖／全國電子提供
全國電子新春優惠大家電滿5,000元送500春節購物金，空調最高回饋22,000元，購買指定滾筒洗衣機、乾衣機加碼送1000元折價券再抽iPhone 15。圖／全國電子提供

全國電子「新春回饋龍乎禮」狂送購物金，即日起至2月20日買電視、冰箱洗衣機、空調4大家電滿5,000元就送500元春節購物金，安裝完成加碼送5,000元3C家電購物金。大家電春節購物狂歡送禮，空調原廠好禮最高送萬元現抵金；冰箱、洗衣機、電視滿額全國電子加碼送好禮，購買指定滾筒洗衣機、乾衣機加碼送1,000元折價券再抽iPhone 15；購買TOSHIBA指定冰箱及洗衣機機型組合再送1.5L高效除濕機，還有家電滿額享「1元放大術」，花1元就能把精品家電或質感生活用品帶回家。

年終獎金入袋，換節能空調最實在。全國電子買空調滿5,000元送500元春節購物金，2月底前LINE好友預約空調免費到府場勘最高送10,000元空調折價券，再享空調總統級精緻安裝及8年免費延長保固，安裝完成再加碼送5,000元3C家電購物金，還能填問券月月抽好禮，再加上住宅家電汰舊換新節能補助，空調最高可補助到5,000元，搭配周末買空調環保集點10倍送，最高回饋2,000元，等於最高獲得22,000元回饋。

全國電子2月底前買熱水器、瓦斯爐享8.8折起，搭配2024住宅燃氣器具節能補助，一、二級能效熱水器、瓦斯爐最高享3,000元政府補助金，全國電子再加碼5,000元3C家電購物金，還有指定機型最高折2,000元，新年輕鬆將廚衛萬元回饋帶回家。

除了買大家電讓家中煥然一新，2月底前來「嗨購年貨節」買指定小家電還可享滿額最高享10%購物金，品項有微波爐、蒸烤爐、咖啡機、空氣清淨機、Dyson吹風機等，滿萬登錄發票再抽龍年黃金金條，還有滿額精品好禮，指定商品舊換新最高現折1,000元，食在健康橄欖油、醬油享超值7.8折加購優惠。

全國電子表示，會以「家」為概念持續開發適合台灣民眾需求的新商品、異業結盟，今年目標再展店20家。

2月底前來「嗨購年貨節」買指定小家電滿額最高享10%購物金，滿萬登錄發票再抽龍年黃金金條，還有滿額精品好禮。圖／全國電子提供
2月底前來「嗨購年貨節」買指定小家電滿額最高享10%購物金，滿萬登錄發票再抽龍年黃金金條，還有滿額精品好禮。圖／全國電子提供
全國電子2月底前買熱水器、瓦斯爐享8.8折起，搭配2024住宅燃氣器具節能補助最高3,000元，全國電子再加碼5,000元3C家電購物金。圖／全國電子提供
全國電子2月底前買熱水器、瓦斯爐享8.8折起，搭配2024住宅燃氣器具節能補助最高3,000元，全國電子再加碼5,000元3C家電購物金。圖／全國電子提供
迎接新學期，2月底前購買指定資訊商品滿20,000元送1,000元開學購物金，再享加碼好禮3選1。圖／全國電子提供
迎接新學期，2月底前購買指定資訊商品滿20,000元送1,000元開學購物金，再享加碼好禮3選1。圖／全國電子提供

冰箱 洗衣機 購物狂

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