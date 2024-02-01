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喇叭？不是吧！LV Nanogram是有音響功能的時尚配件

聯合報／ 孫曼/即時報導
路易威登推出全新便攜式LV Nanogram喇叭。圖／路易威登提供
路易威登推出全新便攜式LV Nanogram喇叭。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新便攜式喇叭LV Nanogram，共提供三種精巧別緻的款式，包括路易威登男裝創作總監Pharrell Williams創作出備受歡迎的「Damoflage」迷彩圖案限量版，是結合法式迷彩設計和品牌經典Damier圖案的獨門新作。LV Nanogram行動喇叭可以說是一款具有先進科技和方便攜帶的時尚配件。

LV Nanogram行動喇叭充滿創意、易於識別的外型，與路易威登製作箱包的品牌DNA與精湛工藝，在在向路易威登經典的Toupie包致敬。喇叭配備天然牛皮圈環、裝飾黃色縫線和紅色邊緣。圈環使用刻著Louis Vuitton字樣的鋼釘拴在擴音器上，就像品牌早期行李箱的加固木棍。擴音器上飾有壓花的Louis Vuitton Monogram花朵圖案、橡膠中層圈環上的12個LED燈綴有LOUIS VUITTON字母，在啟動時LED背光會照亮每一個字母及所有刻著顯示功能的圖示；在完成動作之後會如同陀螺般傾斜，創造出一個動感十足的展演平台。

由全球知名專業音響業者Harman研發的LV Nanogram行動喇叭，音色飽滿充滿空間感，最大響度卻可以達到84分貝，並可播放長達17小時。鋁製機身直徑13.5釐米、重量僅520公克，附有可拆式鉤扣，可以輕鬆掛在包包或皮帶環上。內建的兩個麥克風，在透過藍牙連接智慧型手機時，可以與相容的語音助理搭配使用，提供可以由兩個配對裝置管理的多點功能，並可以搭配另一個同款喇叭使用。 LV Nanogram可透過四個拋光鋼製按鈕操作，並可透過智慧型手機控制中心的LV Connect應用程式管理部分功能。

路易威登推出全新便攜式LV Nanogram喇叭。圖／路易威登提供
路易威登推出全新便攜式LV Nanogram喇叭。圖／路易威登提供
路易威登推出全新便攜式LV Nanogram喇叭。圖／路易威登提供
路易威登推出全新便攜式LV Nanogram喇叭。圖／路易威登提供
路易威登推出全新便攜式LV Nanogram喇叭。圖／路易威登提供
路易威登推出全新便攜式LV Nanogram喇叭。圖／路易威登提供
LV Nanogram擴音器迷彩棋盤格款，80,000元。圖／路易威登提供
LV Nanogram擴音器迷彩棋盤格款，80,000元。圖／路易威登提供
LV Nanogram擴音器銅色款，69,500元。圖／路易威登提供
LV Nanogram擴音器銅色款，69,500元。圖／路易威登提供
LV Nanogram擴音器迷彩棋盤格款，80,000元。圖／路易威登提供
LV Nanogram擴音器迷彩棋盤格款，80,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出全新便攜式LV Nanogram喇叭。圖／路易威登提供
路易威登推出全新便攜式LV Nanogram喇叭。圖／路易威登提供
LV Nanogram擴音器銀色款，69,500元。圖／路易威登提供
LV Nanogram擴音器銀色款，69,500元。圖／路易威登提供

LV 品牌 行李箱

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