喇叭？不是吧！LV Nanogram是有音響功能的時尚配件

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新便攜式喇叭LV Nanogram，共提供三種精巧別緻的款式，包括路易威登男裝創作總監Pharrell Williams創作出備受歡迎的「Damoflage」迷彩圖案限量版，是結合法式迷彩設計和品牌經典Damier圖案的獨門新作。LV Nanogram行動喇叭可以說是一款具有先進科技和方便攜帶的時尚配件。

LV Nanogram行動喇叭充滿創意、易於識別的外型，與路易威登製作箱包的品牌DNA與精湛工藝，在在向路易威登經典的Toupie包致敬。喇叭配備天然牛皮圈環、裝飾黃色縫線和紅色邊緣。圈環使用刻著Louis Vuitton字樣的鋼釘拴在擴音器上，就像品牌早期行李箱的加固木棍。擴音器上飾有壓花的Louis Vuitton Monogram花朵圖案、橡膠中層圈環上的12個LED燈綴有LOUIS VUITTON字母，在啟動時LED背光會照亮每一個字母及所有刻著顯示功能的圖示；在完成動作之後會如同陀螺般傾斜，創造出一個動感十足的展演平台。