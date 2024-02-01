Maurice Lacroix懂市場喜好！亞洲限定表款結合青銅、勃根地紅就是搶眼

瑞士艾美表（Maurice Lacroix）在2023年重返台灣的同時，其實也積極的佈局整個亞洲市場，先前就有針對大中華區而設的限量表款，上市後也收到熱切迴響。因此今年品牌在開春之際，就獻上了同樣是地區限定設計的AIKON Venturer系列腕表，青銅表殼結合勃根地紅的樣式，十分搶眼。

在開春之際，艾美表就獻上了限定設計的AIKON Venturer系列腕表，青銅表殼結合勃根地紅的樣式，十分搶眼。圖／Maurice Lacroix提供

早在2017年，艾美表當時就推出了搭載石英機芯的AIKON青銅腕表，引起消費者的熱烈討論。這項材質的魅力源於其溫潤外觀，與其他金屬截然不同，會隨著時間的推移逐漸產生銅鏽，散發出復古氣息。而此次推出的AIKON Venturer Burgundy亞洲限量版，就沿用AIKON系列的部分經典設計元素，同時結合了青銅材質表殼與濃郁的勃根地紅表盤。這種顏色組合是仔細挑選而來，紅色具有積極意義，常常與活力、幸運和歡樂聯繫在一起，更被認為可以辟邪，而金色則與權力和財富相關，完全就是亞洲文化的底蘊。

在開春之際，艾美表就獻上了限定設計的AIKON Venturer系列腕表，青銅表殼結合勃根地紅的樣式，十分搶眼。圖／Maurice Lacroix提供

而且表盤飾有太陽紋圖案，而指針、時標和日期視窗則呈現金色色調。新款腕表的青銅表圈鑲嵌紅色陶瓷，能有效防刮，保持外觀歷久彌新。同時設有AIKON系列招牌的6個托爪，能在旋轉表圈時協助操作，十分實用。另外，AIKON Venturer Burgundy亞洲限量版腕表，配備兩條表帶，一條為酒紅色橡膠，另一條為復古風格的棕色皮革；配備簡易更換系統，無需工具即可迅速更換表帶。