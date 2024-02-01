貓王經典單曲再致意！全新盾牌形名表 搖滾魂上手！
上一世紀的音樂偶像常能勾起回憶，一如他們身上穿戴的配件、風格，至今也仍讓樂迷或愛好者津津樂道。漢米爾頓（Hamilton）推出新款Ventura腕表，除了向搖滾之王、「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）致意，並從經典單曲中得到靈感，注入表款設計細節。
1957年時，Ventura問世，這款具有強烈幾何結構的表款不僅以電子表問世，更以特殊的盾形（或稱三角形）結構獨樹一格。此後的Ventura腕表歷經60多年的時光歷久不衰，而全新Ventura Classic腕表則從貓王的經典單曲《藍色麂皮鞋》（Blue Suede Shoes）得到啟發：將藍色融入了面盤與皮帶顏色設計。
32.3 X 50.3毫米的精鋼表殼，另有2N黃金PVD的款式，並搭配PVD鏈帶、或是藍色鱷魚皮帶，全系列並有計時碼表與時間顯示兩種不同功能，皆使用精準的石英機芯；系列訂價約自31,000元至35,000元不等，並將於Hamilton全台直營通路或MOMO購物，實體或線上、同步販售。
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