貓王經典單曲再致意！全新盾牌形名表 搖滾魂上手！

上一世紀的音樂偶像常能勾起回憶，一如他們身上穿戴的配件、風格，至今也仍讓樂迷或愛好者津津樂道。漢米爾頓（Hamilton）推出新款Ventura腕表，除了向搖滾之王、「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）致意，並從經典單曲中得到靈感，注入表款設計細節。

1957年時，Ventura問世，這款具有強烈幾何結構的表款不僅以電子表問世，更以特殊的盾形（或稱三角形）結構獨樹一格。此後的Ventura腕表歷經60多年的時光歷久不衰，而全新Ventura Classic腕表則從貓王的經典單曲《藍色麂皮鞋》（Blue Suede Shoes）得到啟發：將藍色融入了面盤與皮帶顏色設計。