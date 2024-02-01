夏姿陳SHIATZY CHEN 2024情人節形象 粉色泡泡超展開

情人的世界裡，兩個人的巧合、總有個人堅持，因而讓關係更為深入、相知相守。時尚品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）推出西洋情人節廣告形象視覺，以攝影中的「成像原理」為引、以「你我眼中的我們」為題（Ways of SEEING），探索也凝視情人間無限展開的溫柔篇章。

2024的SHIATZY CHEN情人節視覺形象中，夢幻的粉紅（色）泡泡被「格式化輸出」、並以巨型的霓虹粉立方體呈現。透過粉紅色的線框、長地毯或立方牆面，情人彼此牽手相伴或相擁，彼此成為了彼此的鏡像，聚焦、定錨進而將形而上的關係真實具現。而回看SHIATZY CHEN的情人節推薦單品中，粉色與白成為了怦然心動與純潔的體現，並以品牌經典的「鑲、嵌、滾、盤、繡」五種工藝，結合歐式Art Deco風格、開版圖騰印花與石榴豐腴迸裂的意象呈現。