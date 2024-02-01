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夏姿陳SHIATZY CHEN 2024情人節形象 粉色泡泡超展開
情人的世界裡，兩個人的巧合、總有個人堅持，因而讓關係更為深入、相知相守。時尚品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）推出西洋情人節廣告形象視覺，以攝影中的「成像原理」為引、以「你我眼中的我們」為題（Ways of SEEING），探索也凝視情人間無限展開的溫柔篇章。
2024的SHIATZY CHEN情人節視覺形象中，夢幻的粉紅（色）泡泡被「格式化輸出」、並以巨型的霓虹粉立方體呈現。透過粉紅色的線框、長地毯或立方牆面，情人彼此牽手相伴或相擁，彼此成為了彼此的鏡像，聚焦、定錨進而將形而上的關係真實具現。而回看SHIATZY CHEN的情人節推薦單品中，粉色與白成為了怦然心動與純潔的體現，並以品牌經典的「鑲、嵌、滾、盤、繡」五種工藝，結合歐式Art Deco風格、開版圖騰印花與石榴豐腴迸裂的意象呈現。
推薦單品中包含粉色蕾絲烏干紗洋裝是以微透膚的粉色烏干紗堆疊花型蕾絲，展現出了初春的浪漫與悸動，粉色刺繡針織背心外套則以速寫手法繡上大面積的石榴開版圖騰，並有翻領、立領兩種穿著風格。寬鬆Ｈ型剪裁的單色透膚緹花立領外套，則借優雅的緹花重現了層次立體精湛的石榴圖騰；另外不妨嘗試以粉嫩白色相間條紋針織背心搭配立體剪裁蓬袖中式立領襯衫，當背心的白色蕾絲滾邊與蓬袖的圓形鏤空設計「相遇」，讓每次相見都一如初見，也讓情意在服裝裙擺的細節幽微處、悄然盛放。
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