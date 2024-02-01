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相隔20年再合作！只有王家衛能拍出54歲王菲無瑕仙女肌
名導與巨星再度攜手合作，近期以電視劇「繁花」掀起熱潮的大導演王家衛，相隔20年之後，再度與巨星王菲攜手合作，兩人上次合作已經是拍攝電影「2046」，此次王菲連續第5年擔任保養品牌HR赫蓮娜的全球代言人，最新形象廣告邀來王家衛操刀，而也只有王家衛，能拍出最自然、擁有無瑕美肌的王菲，根本讓人看不出來已經54歲了。
在最新形象廣告中，王家衛以細膩的鏡頭與光影美學，搭配龍年的金色霸氣感，王菲在影片中輕盈游刃穿梭、氣勢展現，且舉手投足盡顯自然與仙女氣質，重點還是凍齡無瑕膚質。
HR赫蓮娜旗下最知名的產品，首推黑繃帶乳霜，含有最高濃度30%普拉斯鏈，修護瑕疵，也是熱賣的抗老乳霜，有著獨家五道繁複工法淬鍊。
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