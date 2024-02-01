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影／台日機場入境事先確認今實施 受惠旅客大呼便利

攝影中心／ 記者黃仲明／即時報導
「台日機場入境事先確認」作業今天實施，日本審查官於候機室內向旅客推廣該項服務。記者黃仲明／攝影
「台日機場入境事先確認」作業今天實施，日本審查官於候機室內向旅客推廣該項服務。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場公司與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，今天起進行一個月，預計逾6000名旅客可受惠。今天是實施首日，共有台灣虎航IT-236函館、IT-256秋田、IT-252小松及華航CI-178高松等4航班旅客受惠。旅客表示可省下排隊時間，有更多時間旅行，領隊也說對他們的作業時間很有幫助。

機場公司業務處副處長修杰麟表示，因應春節旅遊高峰，桃園機場與日本合作，在桃園機場推出「台日入境機場事先確認審查作業」，從2月1日到29日共1個月時間，台灣有3家航空公司配合，分別是中華航空、台灣虎航及星宇航空，飛往日本10個機場12條特定航線。

修杰麟指出，旅客能在桃園機場的出境候機室事先進行入境日本事先確認審查作業，加速抵日之後的通關流程，只要符合前往日本短期停留的旅客，在90天以內都可以在桃機進行申請，未成年小朋友只要有登機證跟護照就能在候機室進行申請作業，實施期間預計超過6000名旅客受惠。

旅客陳先生表示，他與妻子帶著2個小孩搭乘台灣虎航班機前往小松，進入候機室後經日方人員告知，才知道可以在桃機辦理「入境事先確認」。他認為這樣可以節省在日本排隊等待通關的時間，覺得這樣的措施非常方便。另外一名旅客施先生則無奈地說，他今天搭機前往仙台，結果不能預先辦理，覺得沒節省到在日本排隊的時間，有些遺憾。

今天候機室內也有旅行社領隊，他表示這樣的措施對從業人員來說非常方便，因為將團員證照查驗的部分可以先在台灣完成，領隊在日本就有更充裕的時間作業，比較不會手忙腳亂。

機場公司說，適用對象為從台灣出發入境日本「短期滯在」的特定航班旅客，在班機起飛前30分鐘停止受理，旅客在適用航班櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國記錄卡，旅客可自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本的境管審查程序。

桃園國際機場公司與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，今天是實施首日。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場公司與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，今天是實施首日。記者黃仲明／攝影
「台日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場提供旅客服務。記者黃仲明／攝影
「台日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場提供旅客服務。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場公司與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，前往小松的旅客於候機室內排隊等待辦理。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場公司與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，前往小松的旅客於候機室內排隊等待辦理。記者黃仲明／攝影

日本 桃園機場

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