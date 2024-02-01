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屬龍、名字有龍的看過來！到台中科博館限時4天免費參觀

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
科博館今年除夕、初一休館，大年初二至初五4天推出「龍的傳人」限時優惠，生肖屬龍或名字有「龍」字的觀眾參觀免費。圖／國立自然科學博物館提供
科博館今年除夕、初一休館，大年初二至初五4天推出「龍的傳人」限時優惠，生肖屬龍或名字有「龍」字的觀眾參觀免費。圖／國立自然科學博物館提供

國立自然科學博物館除夕、初一休館，大年初二至初五4天推出「龍的傳人」限時優惠，生肖屬龍或名字有「龍」字的觀眾參觀免費。科博館植物園2月1日起推出「富貴長壽—新春花展」，逾300盆大理花、長壽花美不勝收，拍照打卡超應景。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，今年全新「奇幻自然」常設展區開幕，科學中心5樓「頂花園TOP Garden」正式對外開放，導入綠屋頂節能減碳，規劃五感體驗，種滿香草植物、多色植物，還有魚菜共生體驗區、蔓藤隧道、台灣原生種植物區，每天定時限額開放。

初二開館推出「龍的傳人，烙人來」限時優惠，生肖屬龍或姓名有「龍」的觀眾，憑證件可免費參觀展示場、植物園、921地震教育園區、鳳凰谷鳥園生態園區及車籠埔斷層保存園區，活動2月11日至14日限時4天。

今年是植物園開園滿25周年，在特展室推出「富貴長壽—新春花展」，展期至3月3日，由埔里花卉業者提供優質盆花，展覽介紹大理花、長壽花各式品種、栽培管理。

這次有60種秋田大理花輪番登場，春節期間有「夜鷹」、「清秀佳人」、「彩糖橙果子」等品種，皆由日本秋田國際大理花園授權生產。長壽花多達5種花形，顏色紅、粉、黃、橘、紫相當繽紛，其中台灣育成的「陽昇糖果」長壽花，花朵初開呈黃白色，後期會逐漸轉成粉色、桃紅色，正在申請品種權。

科博館植物園2月1日起推出「富貴長壽—新春花展」，逾300盆大理花、長壽花美不勝收，拍照打卡超應景。圖／國立自然科學博物館提供
科博館植物園2月1日起推出「富貴長壽—新春花展」，逾300盆大理花、長壽花美不勝收，拍照打卡超應景。圖／國立自然科學博物館提供

博物館 秋田 觀眾

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