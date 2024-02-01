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好丘攜手雲門舞集 經典舞碼「毛月亮」化身美味貝果

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
好丘攜手雲門舞集，打造全台首顆為舞蹈而生的全新「毛月亮貝果」。圖／好丘提供
好丘攜手雲門舞集，打造全台首顆為舞蹈而生的全新「毛月亮貝果」。圖／好丘提供

網友喻為「貝果界美味的天花板」的台灣貝果第一品牌好丘Good Cho 's，今年春天與世界一流現代舞團雲門舞集跨界攜手合作，打造全台首顆為舞蹈而生的全新「毛月亮貝果」，期待全台消費者透過味蕾，共同體驗這場結合舞蹈、視覺藝術和音樂的震撼之旅，新品2月1日起於好丘全台門市及官網宅配同步上架。

好丘團隊這次與雲門舞集跨界合作，首度將舞蹈表演與美食結合，將雲門舞集藝術總監鄭宗龍所創作，融合音樂、舞蹈和視覺藝術，將空靈而躁動的作品《毛月亮》，打造成前所未有、以舞為名的「毛月亮貝果」。

「毛月亮貝果」外觀似月暈、散發起司鹹香，一口咬下，辣感立刻來襲，緊接著咀嚼間散發出多層次的鹹香、麻感及麥甜味。剝皮辣椒與紅椒粉的加入更為風味添彩，使得每一口都散發出醇厚而深刻的辣味，讓每一口都對五感造成極大的刺激。

「毛月亮貝果」不但是觀舞的絕佳前導，也是觀舞後的不時回味。透過味蕾的奇妙之旅，與舞蹈作品中的感官體驗相互呼應，彷彿一場藝術與美食的奇妙交匯，每一口的咀嚼都能不斷回想起舞者們時而狂野、時而細膩的舞姿，同時也象徵著對於現代生活被科技制約的反思。

誠如舞蹈作品《毛月亮》中的提問：「如果可以透過螢幕上的幾次輕觸，滿足各樣需求和慾望，那麼身體的目的是什麼？」好丘希望透過這款貝果口味的設計，如同舞蹈一樣引起人們對生活的思考，重新體驗身體的原始感官，跳脫科技的桎梏。「毛月亮貝果」既是對於藝術和美食雙雙結合的大膽嘗試，也是反思生活的一場感官之旅。

雲門舞集《毛月亮》舞台上透過巨型LED螢幕與舞者張狂肢體，搭配上Sigur Rós的極地空靈音樂，創造觀舞時視覺與聽覺的震撼感受，刺激觀舞者反思現代人被科技制約的現象。圖／好丘提供
雲門舞集《毛月亮》舞台上透過巨型LED螢幕與舞者張狂肢體，搭配上Sigur Rós的極地空靈音樂，創造觀舞時視覺與聽覺的震撼感受，刺激觀舞者反思現代人被科技制約的現象。圖／好丘提供
一口咬下「毛月亮貝果」，辣感立刻來襲，緊接著咀嚼間散發出多層次的鹹香、麻感及麥甜味。圖／好丘提供
一口咬下「毛月亮貝果」，辣感立刻來襲，緊接著咀嚼間散發出多層次的鹹香、麻感及麥甜味。圖／好丘提供
「毛月亮貝果」外觀似月暈、散發起司鹹香。圖／好丘提供
「毛月亮貝果」外觀似月暈、散發起司鹹香。圖／好丘提供

美食 雲門舞集

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