新年外出走跳有這一雙就夠了！應景又兼具機能性、潮流感

想要在新年期間，外出旅遊、拜訪好友，但不想穿搭落於俗套，那就得先好好做功課！像是戶外休閒鞋履品牌KEEN的龍年限定鞋款，既有大膽色系同時又不失機能性與潮流感，還很應景的裝飾龍紋，讓人怎麼不愛？

即是是為了農曆新年而設，但KEEN的全新龍年限定系列，卻是以青龍神韻為靈感，透過JASPER和UNEEK經典設計為基礎，將湖水藍和薄荷綠做為鞋身主色調，並大膽地選用藍色、紅色、黃色、黑色和白色五色點綴，搭配出獨一無二的機能鞋特色。像是被戶外活動發燒友追捧的JASPER在鞋舌上，裝飾祥龍刺繡圖騰，無論男、女款除了原本的海軍藍鞋帶，皆再附贈一雙橄欖綠鞋帶可隨時變換造型。而UNEEK龍年限定鞋款以特殊的黑色毛線雙繩穿梭鞋身，搭配主體的湖水藍、帝王黃或是薄荷綠，創造出潮流感。

KEEN龍年限定系列UNEEK鞋款，3,800元。圖／KEEN提供

另外同樣是新年鞋款，不可錯過的還有PUMA與紐約潮牌STAPLE的聯名系列。由品牌創辦人美籍華裔設計師Jeff Staple將STAPLE著名的「S」字樣結合龍年意象，並重新詮釋陰陽圖像，還把PUMA招牌跳豹與STAPLE代表性鴿子圖騰加入經典SUEDE鞋款的設計。全系列以龍為創作靈感，使用深灰色質感麂皮包覆鞋面，鞋側彎刀使用純黑皮革劃過，鞋頭、鞋帶孔片和鞋後跟同樣拼接黑麂皮，襯托後跟的粉色鴿子圖騰。同時粉紅色大底更是巧妙，鞋身上添加鴿子鏤空雕刻吊牌，還裝飾「富貴長命」的祝福文字，作為收尾，呼應春節氛圍。