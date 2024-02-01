快訊

蘋果遲遲造不出車 真的是因庫克找不到美國版余承東？

德國鐵路徵IT管理員要會「30年前遠古系統」 網嚇：難怪火車誤點、病毒也卡住

2年內首次！美3艘航母齊聚第一島鏈 加大威懾中國大陸和北韓

新年外出走跳有這一雙就夠了！應景又兼具機能性、潮流感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
KEEN龍年限定系列JASPER鞋款，3,800元。圖／KEEN提供
KEEN龍年限定系列JASPER鞋款，3,800元。圖／KEEN提供

想要在新年期間，外出旅遊、拜訪好友，但不想穿搭落於俗套，那就得先好好做功課！像是戶外休閒鞋履品牌KEEN的龍年限定鞋款，既有大膽色系同時又不失機能性與潮流感，還很應景的裝飾龍紋，讓人怎麼不愛？

即是是為了農曆新年而設，但KEEN的全新龍年限定系列，卻是以青龍神韻為靈感，透過JASPER和UNEEK經典設計為基礎，將湖水藍和薄荷綠做為鞋身主色調，並大膽地選用藍色、紅色、黃色、黑色和白色五色點綴，搭配出獨一無二的機能鞋特色。像是被戶外活動發燒友追捧的JASPER在鞋舌上，裝飾祥龍刺繡圖騰，無論男、女款除了原本的海軍藍鞋帶，皆再附贈一雙橄欖綠鞋帶可隨時變換造型。而UNEEK龍年限定鞋款以特殊的黑色毛線雙繩穿梭鞋身，搭配主體的湖水藍、帝王黃或是薄荷綠，創造出潮流感。

KEEN龍年限定系列UNEEK鞋款，3,800元。圖／KEEN提供
KEEN龍年限定系列UNEEK鞋款，3,800元。圖／KEEN提供

另外同樣是新年鞋款，不可錯過的還有PUMA與紐約潮牌STAPLE的聯名系列。由品牌創辦人美籍華裔設計師Jeff Staple將STAPLE著名的「S」字樣結合龍年意象，並重新詮釋陰陽圖像，還把PUMA招牌跳豹與STAPLE代表性鴿子圖騰加入經典SUEDE鞋款的設計。全系列以龍為創作靈感，使用深灰色質感麂皮包覆鞋面，鞋側彎刀使用純黑皮革劃過，鞋頭、鞋帶孔片和鞋後跟同樣拼接黑麂皮，襯托後跟的粉色鴿子圖騰。同時粉紅色大底更是巧妙，鞋身上添加鴿子鏤空雕刻吊牌，還裝飾「富貴長命」的祝福文字，作為收尾，呼應春節氛圍。

PUMA Suede STAPLE龍年限定鞋，4,380元。圖／PUMA提供
PUMA Suede STAPLE龍年限定鞋，4,380元。圖／PUMA提供

設計師 鴿子 龍年

延伸閱讀

最美車站、最美高架橋！ 台東金崙村深度導覽　上山下海走跳部落祕境

族人一看哀嘆…「西拉雅號」彩繪宛如血跡 設計師還原設計始末

西拉雅族指「西拉雅號」彩繪列車圖騰是誤導 設計者發聲了

祝融吞噬八里兩層樓高鴿舍 百隻鴿子命喪火窟

相關新聞

新年外出走跳有這一雙就夠了！應景又兼具機能性、潮流感

想要在新年期間，外出旅遊、拜訪好友，但不想穿搭落於俗套，那就得先好好做功課！像是戶外休閒鞋履品牌KEEN的龍年限定鞋款，既有大膽色系同時又不失機能性與潮流感，還很應景的裝飾龍紋，讓人怎麼不愛？

免費充電、沙發還有下午茶！台鐵南港站禮賓候車室開幕

雄獅旅遊與台鐵公司於南港車站地下一樓打造北部首間「南港站禮賓候車室」，即日啟用，以棕色調呈現傳統氛圍，設置沙發區、免費充...

吃米其林二星過情人節 侯布雄浪漫饗宴只有1天

今年2月14日西洋情人節適逢大年初五，仍處於連續假期之中，米其林二星餐廳L'ATELIER de Joël Robuch...

開門就見滿滿正能量地墊 釣出一票網友喊：我也有

蔡姓網友在「小廢物俱樂部」臉書社團PO文，他去業主家施工時，開門發現地墊「滿滿正能量」。其他網友表示，「我也覺得我需要一個」、「我會不敢進去」、「放一張每天鼓勵自己」。

肯德基 六項餐點漲價

連鎖速食肯德基昨（31）日表示，考量整體營運成本，經全面審慎評估後，將微調部分產品價格，盡可能降低對顧客影響。

PlayStation推玩樂新年活動 一招與金世正視訊通話還可抽萬元旅遊券

迎接年假怎麼能少了電玩娛樂，SIET台灣索尼互動娛樂今年特別與韓國全能藝人金世正合作，為2024年PlayStation...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。