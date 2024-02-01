快訊

蘋果遲遲造不出車 真的是因庫克找不到美國版余承東？

德國鐵路徵IT管理員要會「30年前遠古系統」 網嚇：難怪火車誤點、病毒也卡住

2年內首次！美3艘航母齊聚第一島鏈 加大威懾中國大陸和北韓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免費充電、沙發還有下午茶！台鐵南港站禮賓候車室開幕

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「南港站禮賓候車室」餐飲由雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」規劃，使用南港在地出產的包種茶、桂花釀，製作出桂花蜜茶香鬆餅、桂花拿鐵、輕檸桂花美式等特色飲食。記者周湘芸／攝影
「南港站禮賓候車室」餐飲由雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」規劃，使用南港在地出產的包種茶、桂花釀，製作出桂花蜜茶香鬆餅、桂花拿鐵、輕檸桂花美式等特色飲食。記者周湘芸／攝影

雄獅旅遊與台鐵公司於南港車站地下一樓打造北部首間「南港站禮賓候車室」，即日啟用，以棕色調呈現傳統氛圍，設置沙發區、免費充電插座、無線網路等，提供雄獅旅遊會員、台鐵會員、鳴日號及EMU3000型騰雲座艙旅客、特約客戶使用，低消100元可享行李寄放服務。

台鐵繼去年「花蓮站禮賓候車室」竣工，今啟用「南港站禮賓候車室」，凡台鐵會員及騰雲座艙旅客可享9折優惠，即日起至2月8日消費打卡即贈手工餅乾一份。台鐵公司表示，南港車站平均每日運量超過6萬人次，能同時服務三鐵共構的龐大人流，位置更選在尚未對外開放的場域空間。

雄獅旅遊表示，「南港站禮賓候車室」室內設計比照國際機場貴賓室規格，導入傳統意象及現代美學，將1885年代南港茶之鄉、梯田紋理意象刻劃其中，結合藝廊空間設計美學，利用棕色調呈現古色古香的傳統氛圍，並設置沙發休憩區、免費充電插座、無線網路等設施。

雄獅旅遊指出，候車室餐飲由雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」規劃，使用南港在地出產的包種茶、桂花釀，製作出桂花蜜茶香鬆餅、桂花拿鐵、輕檸桂花美式等特色飲食，還結合基隆、宜蘭在地元素，推出迷迭香海鮮、金桔鴨賞2款創意披薩。

另外，南港站禮賓候車室也與花蓮站禮賓候車室串連，提供花蓮指定特產免運費代購服務，包括花蓮曾記麻糬、阿偉花生醬、鵝卵石馬卡龍及邊境法式甜點等，可在南港站禮賓候車室預購及取貨。

台鐵公司董事長杜微指出，台鐵公司掛牌滿一個月就開幕第2間禮賓候車室，這次選在南港站主因其轉運功能、ESG未來不輸台北、板橋站，希望結合周邊運具跟百貨，提供觀光旅遊人潮最好服務，效益不只是相加，更是相乘。

雄獅集團董事長王文傑表示，除南港站禮賓候車室外，目前尚有新烏日站、新左營站禮賓室持續規劃中，另外，雄獅也自費在枋寮站打造禮賓候車室，構成第一圈5處環島珍珠。今年山嵐海風號也即將亮麗翻身，可望再帶動鐵道觀光，也期盼將來與高鐵合作，讓旅客享受更舒適旅程。

台鐵「南港站禮賓候車室」今啟用。記者周湘芸／攝影
台鐵「南港站禮賓候車室」今啟用。記者周湘芸／攝影
「南港站禮賓候車室」設置沙發區、免費充電插座、無線網路等，提供雄獅旅遊會員、台鐵會員、鳴日號及EMU3000型騰雲座艙旅客、特約客戶使用。記者周湘芸／攝影
「南港站禮賓候車室」設置沙發區、免費充電插座、無線網路等，提供雄獅旅遊會員、台鐵會員、鳴日號及EMU3000型騰雲座艙旅客、特約客戶使用。記者周湘芸／攝影

台鐵 花蓮

延伸閱讀

陌生黑貓躺沙發睡到翻肚還不怕人！她盤問全家是誰偷養卻沒人承認：到底哪來的

居家服也能這麼辣！SOMI秀「筷子長腿」還以為沒穿褲子　躺沙發太放鬆「半邊屁股全露出來」

哈士奇見主人抱「冒牌貨二哈」忌妒心爆棚把它拖下沙發自己補位：我才是正宮！

逃死！高雄城中城大火46條人命 縱火婦人黃格格最終判無期徒刑定讞

相關新聞

好丘攜手雲門舞集 經典舞碼「毛月亮」化身美味貝果

網友喻為「貝果界美味的天花板」的台灣貝果第一品牌好丘Good Cho 's，今年春天與世界一流現代舞團雲門舞集跨界攜手合...

新年外出走跳有這一雙就夠了！應景又兼具機能性、潮流感

想要在新年期間，外出旅遊、拜訪好友，但不想穿搭落於俗套，那就得先好好做功課！像是戶外休閒鞋履品牌KEEN的龍年限定鞋款，既有大膽色系同時又不失機能性與潮流感，還很應景的裝飾龍紋，讓人怎麼不愛？

免費充電、沙發還有下午茶！台鐵南港站禮賓候車室開幕

雄獅旅遊與台鐵公司於南港車站地下一樓打造北部首間「南港站禮賓候車室」，即日啟用，以棕色調呈現傳統氛圍，設置沙發區、免費充...

吃米其林二星過情人節 侯布雄浪漫饗宴只有1天

今年2月14日西洋情人節適逢大年初五，仍處於連續假期之中，米其林二星餐廳L'ATELIER de Joël Robuch...

開門就見滿滿正能量地墊 釣出一票網友喊：我也有

蔡姓網友在「小廢物俱樂部」臉書社團PO文，他去業主家施工時，開門發現地墊「滿滿正能量」。其他網友表示，「我也覺得我需要一個」、「我會不敢進去」、「放一張每天鼓勵自己」。

肯德基 六項餐點漲價

連鎖速食肯德基昨（31）日表示，考量整體營運成本，經全面審慎評估後，將微調部分產品價格，盡可能降低對顧客影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。