免費充電、沙發還有下午茶！台鐵南港站禮賓候車室開幕

雄獅旅遊與台鐵公司於南港車站地下一樓打造北部首間「南港站禮賓候車室」，即日啟用，以棕色調呈現傳統氛圍，設置沙發區、免費充電插座、無線網路等，提供雄獅旅遊會員、台鐵會員、鳴日號及EMU3000型騰雲座艙旅客、特約客戶使用，低消100元可享行李寄放服務。

台鐵繼去年「花蓮站禮賓候車室」竣工，今啟用「南港站禮賓候車室」，凡台鐵會員及騰雲座艙旅客可享9折優惠，即日起至2月8日消費打卡即贈手工餅乾一份。台鐵公司表示，南港車站平均每日運量超過6萬人次，能同時服務三鐵共構的龐大人流，位置更選在尚未對外開放的場域空間。

雄獅旅遊表示，「南港站禮賓候車室」室內設計比照國際機場貴賓室規格，導入傳統意象及現代美學，將1885年代南港茶之鄉、梯田紋理意象刻劃其中，結合藝廊空間設計美學，利用棕色調呈現古色古香的傳統氛圍，並設置沙發休憩區、免費充電插座、無線網路等設施。

雄獅旅遊指出，候車室餐飲由雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」規劃，使用南港在地出產的包種茶、桂花釀，製作出桂花蜜茶香鬆餅、桂花拿鐵、輕檸桂花美式等特色飲食，還結合基隆、宜蘭在地元素，推出迷迭香海鮮、金桔鴨賞2款創意披薩。

另外，南港站禮賓候車室也與花蓮站禮賓候車室串連，提供花蓮指定特產免運費代購服務，包括花蓮曾記麻糬、阿偉花生醬、鵝卵石馬卡龍及邊境法式甜點等，可在南港站禮賓候車室預購及取貨。

台鐵公司董事長杜微指出，台鐵公司掛牌滿一個月就開幕第2間禮賓候車室，這次選在南港站主因其轉運功能、ESG未來不輸台北、板橋站，希望結合周邊運具跟百貨，提供觀光旅遊人潮最好服務，效益不只是相加，更是相乘。