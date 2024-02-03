此生必去！網議10大蜜月國家讓你沈浸在粉紅泡泡



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「蜜月國家」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的蜜月旅行國家排行。

一生僅此一次的蜜月旅行，當然要慎選國家！不論是不必人擠人、可以盡情享受兩人甜蜜時光的海島秘境，還是充滿文藝氣息的古都，甚至是充滿刺激的戶外探險之旅，每個地區都有與眾不同的風貌值得與人生中最重要的伴侶一同探索。那麼究竟哪裡適合蜜月旅行呢？我們本次便針對「蜜月國家」進行觀測，一起來看看網友都推薦哪些地方吧！

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CP值高讓日本成新人的最愛 想要一睹壯麗大景絕不可錯過瑞士 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「蜜月國家」相關話題的討論，可以發現「日本」是許多網友的首選國家。熟悉的文化、乾淨又安全的環境，且相對歐美也有便宜的花費，都是許多民眾選擇日本的原因。有網友說道「日本3月還會遇到櫻花祭」，建議除了景點外，也可以將花季等自然因素納入考量，選擇自己喜歡的季節前往，也許能看見不一樣的風貌。

也有人分享自己在京都度蜜月的經驗，笑道「每天走超過兩萬步，老公回飯店都唉唉叫」，表示根據不同的都道府縣，交通方式、都市的繁華程度也不盡相同，雖然在京都時每天都筋疲力盡，但也慶幸道「越是少人的地方越能細細品味日本的文化」、「待在京都一整週，吃飽飽、牽著手慢慢走」，慢悠的行程更能好好享受兩人的浪漫世界，滿滿愛意的文章羨煞不少網友，紛紛表示「蜜月來關西一定滿滿的好回憶」。

而「瑞士」也是不少網友點名適合度蜜月的國家之一。瑞士常被形容為一生一定要去一次的國家之一，該國自然地景多元豐富，壯闊的景色總能吸引許多遊客前往。

就有人分享道「瑞士真的超棒超棒，此生必須去一次」、「因為想看壯觀的大景，去了超滿意，瑞士真的好美！」，兼具人文與自然特色的瑞士，不論是想漫步在古典歐式城鎮中體會當地文化，還是一睹超震撼的自然美景都能一次滿足，讓去過的人紛紛直呼「瑞士風景超讚超喜歡，雖然不便宜，但覺得是值得的回憶」。

另外，若想體驗浪漫海島風情，網友也十分推薦「美國」夏威夷、「馬爾地夫」、「印尼」峇里島等地。不少人表示「感覺蜜月就是要耍廢放鬆無所事事不用趕行程」，指出人少、風景美麗、服務優良，又能體驗各種水上活動的海島度假村十分適合，讓去過的人都讚嘆不已，說道「真的超適合放鬆，海邊好美好愜意」、「馬爾地夫就是棒，耍廢跟接近大自然的至高殿堂，去了之後就不想回來了」。

看完以上網友的意見，你是否也按耐不住想趕快前往的心情了呢？不妨現在就和另一半討論專屬於你們的旅遊計畫，或是將這些地方筆記起來，作為未來規劃蜜月旅行時的選項之一，一起與心愛的他留下此生難忘的美好回憶吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「蜜月國家」相關討論則數。

觀測期間：2023/10/14~2024/01/14，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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