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開門就見滿滿正能量地墊 釣出一票網友喊：我也有

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
蔡姓網友去業主家施工時，開門發現地墊「滿滿正能量」。圖／取自「小廢物俱樂部」臉書社團
蔡姓網友去業主家施工時，開門發現地墊「滿滿正能量」。圖／取自「小廢物俱樂部」臉書社團

蔡姓網友在「小廢物俱樂部」臉書社團PO文，他去業主家施工時，開門發現地墊「滿滿正能量」。其他網友表示，「我也覺得我需要一個」、「我會不敢進去」、「放一張每天鼓勵自己」。

蔡姓網友PO的照片，可見大門一開，出現的地墊是一隻貓豎起大拇指，搭配文字「活著回來就行，你真棒」，十分逗趣。不少網友紛紛貼出自家門口照片，「我也有」，都是同一款地墊；也有倉鼠款，比出勝利手勢，文字則是「安全到家，耶」。

其他網友留言表示，「我也需要正能量」、「這一點都不廢，獨居的人或許會很需要的」、「每次看到都覺得安慰，所以你完全不想踩在上面，於是特地繞過地毯，還摔了幾次，以地墊的功能來說 還是小廢物」、「好正向」、「跟朋友交換禮物抽到的壞禮物，但我覺得超有用，我都拿來刮腳上的灰塵跟沙」、「我要買來放辦公室門口，鼓勵為我賣命的同事們」、「請問哪裡買」。

廢物

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