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PlayStation推玩樂新年活動 一招與金世正視訊通話還可抽萬元旅遊券

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2024年PlayStation新春活動由金世正邀請你一同慶祝玩樂新年。圖／SIET提供
2024年PlayStation新春活動由金世正邀請你一同慶祝玩樂新年。圖／SIET提供

迎接年假怎麼能少了電玩娛樂，SIET台灣索尼互動娛樂今年特別與韓國全能藝人金世正合作，為2024年PlayStation新春活動推出一系列影片社群挑戰，邀請玩家們一起玩樂新年。

在今日釋出的PlayStation的「玩樂新年」活動影片中，金世正扮演了PS5熱門遊戲《EA FC 24》、《NBA 2K24》、《FINAL FANTASY VII REBIRTH》以及《Horizon》系列角色，帶領大家一同走進PlayStation世界。

粉絲與玩家們還可以參加社群挑戰，使用特製IG濾鏡特效來跟金世正進行「視訊通話」，上傳連續短片並加上「#金世正來電」標籤，就有機會獲得金世正的親筆簽名PS5主機護蓋或萬元旅遊券。

另外，SIET也精選了多款PlayStation實體版遊戲、周邊設備、PS Store上的數位遊戲，以及PS Plus會員方案都將推出「玩樂新年」優惠，包括PULSE 3D無線耳機組限時特價2,780元起、精選PS4/PS5藍光光碟版遊戲限時特價1,190元起、即日起至2024年2月14日，PS Store精選數位版遊戲優惠低至2折、即日起至2月11日，新會員購買12個月PS Plus升級會籍僅需支付基本會籍的價格，現有會員提升至PS Plus升級或高級可享6.7折優惠。

趁著新年期間，SIET也舉辦了《EA FC 24》和《NBA 2K24》的「ROAD TO THE STAGE」錦標賽，線上資格賽即日起至2月13日熱烈進行中，PS Plus會員透過PS5主機即可註冊參賽，各地區優勝者將獲得贊助前往曼谷參加線下總決賽，而各地區的前32名贏家還會獲贈12個月的PS Plus 高級會員資格。

即日起至2024年2月14日，PS Store精選數位版遊戲優惠低至2折。圖／SIET提供
即日起至2024年2月14日，PS Store精選數位版遊戲優惠低至2折。圖／SIET提供
使用特製IG濾鏡特效來跟金世正進行「視訊通話」，完成指定任務就有機會獲得金世正的親筆簽名PS5主機護蓋或萬元旅遊券。圖／SIET提供
使用特製IG濾鏡特效來跟金世正進行「視訊通話」，完成指定任務就有機會獲得金世正的親筆簽名PS5主機護蓋或萬元旅遊券。圖／SIET提供
《EA FC 24》和《NBA 2K24》的「ROAD TO THE STAGE」錦標賽線上資格賽熱烈進行中。圖／SIET提供
《EA FC 24》和《NBA 2K24》的「ROAD TO THE STAGE」錦標賽線上資格賽熱烈進行中。圖／SIET提供
即日起至2月11日，新會員購買12個月PS Plus升級會籍僅需支付基本會籍的價格，現有會員提升至PS Plus升級或高級可享6.7折優惠。圖／SIET提供
即日起至2月11日，新會員購買12個月PS Plus升級會籍僅需支付基本會籍的價格，現有會員提升至PS Plus升級或高級可享6.7折優惠。圖／SIET提供
2024年PlayStation新春活動由金世正邀請你一同慶祝玩樂新年。圖／SIET提供
2024年PlayStation新春活動由金世正邀請你一同慶祝玩樂新年。圖／SIET提供
PlayStation的「玩樂新年」活動影片中，金世正扮演了PS5熱門遊戲中的角色，帶領大家一同走進PlayStation世界。圖／SIET提供
PlayStation的「玩樂新年」活動影片中，金世正扮演了PS5熱門遊戲中的角色，帶領大家一同走進PlayStation世界。圖／SIET提供

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