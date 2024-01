PlayStation推玩樂新年活動 一招與金世正視訊通話還可抽萬元旅遊券

迎接年假怎麼能少了電玩娛樂,SIET台灣索尼互動娛樂今年特別與韓國全能藝人金世正合作,為2024年PlayStation新春活動推出一系列影片、社群挑戰,邀請玩家們一起玩樂新年。

在今日釋出的PlayStation的「玩樂新年」活動影片中,金世正扮演了PS5熱門遊戲《EA FC 24》、《NBA 2K24》、《FINAL FANTASY VII REBIRTH》以及《Horizon》系列角色,帶領大家一同走進PlayStation世界。

粉絲與玩家們還可以參加社群挑戰,使用特製IG濾鏡特效來跟金世正進行「視訊通話」,上傳連續短片並加上「#金世正來電」標籤,就有機會獲得金世正的親筆簽名PS5主機護蓋或萬元旅遊券。

另外,SIET也精選了多款PlayStation實體版遊戲、周邊設備、PS Store上的數位遊戲,以及PS Plus會員方案都將推出「玩樂新年」優惠,包括PULSE 3D無線耳機組限時特價2,780元起、精選PS4/PS5藍光光碟版遊戲限時特價1,190元起、即日起至2024年2月14日,PS Store精選數位版遊戲優惠低至2折、即日起至2月11日,新會員購買12個月PS Plus升級會籍僅需支付基本會籍的價格,現有會員提升至PS Plus升級或高級可享6.7折優惠。